Laboratorio spettacolo . L’opera da tre soldi

Porta la firma di Ida Kuniaki, allievo di Peter Brook e attualmente uno dei grandi esponenti del teatro mondiale, la regia del laboratorio ’L’opera da tre soldi’ di Bertolt Brecht e Kurt Weill che va in scena oggi, sabato e domani, domenica, alle 20.30 nella sede ATC – Accademia Teatro Cinema in piazzale Marinai d’Italia 18 a Marina di Ravenna. La restituzione pubblica è il risultato dell’omonimo laboratorio intensivo, per l’appunto ‘un viaggio tra recitazione e canto finalizzato alla messa in scena, che si è svolto dal 10 al 21 Giugno. Protagonisti sul palco, oltre ai 9 elementi della Piccola Orchestra Ochtopus, 16 attori dai 20 ai 65 anni selezionati a livello nazionale.

"Sono orgoglioso e soddisfatto di questo progetto – racconta l’attore e docente Cristiano Caldironi, che di recente è stato l’attore principale nel film ‘Acqua alle corde’ di Paolo Consorti –. Per quanto riguarda gli allievi, è stato bello portare a Ravenna e accentrare in città attori provenienti da varie regioni, in particolare da quelle limitrofe all’Emilia Romagna, molti dei quali già con esperienze pregresse in piattaforma e reti nazionali L’obiettivo era quello di offrire loro l’opportunità di lavorare, di approfondire e di ‘allenarsi’ con personalità e pedagoghi di livello internazionale e di poter crescere a livello professionale. Ed è stato raggiunto visto l’impegno profuso da tutti i partecipanti nelle 14 giornate di laboratorio, con un lavoro giornaliero di più di 8 ore".

L’ingresso alle due serate è aperto al pubblico, con prenotazione consigliata: info@accademiateatrocinema.it .