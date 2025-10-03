L’Accademia all’Expo di Osaka

L’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna sarà protagonista con altre 16 Accademie italiane all’Expo di Osaka in Giappone fino all’8 ottobre per diffondere il linguaggio del Mosaico. ’L’Arte rigenera la vita’ è il tema del Padiglione Italia all’Expo 2025, progettato dallo studio dell’architetto Mario Cucinella, dove “Arte” è intesa nel suo senso originario e più ampio come “techne”, sinonimo di bellezza, creatività, cultura e “know-how” per cui l’Italia è riconosciuta in tutto il mondo. “Arte” quale spinta emotiva e razionale che dal passato ci proietta verso il futuro. Quali interlocutori qualificati nella formazione di alte professionalità nell’ambito dell’Arte saranno ospiti 16 Accademie di Belle Arti Italiane fra cui Aba Ravenna, unica istituzione d’alta cultura in Italia con indirizzo in Mosaico, che proporrà un viaggio nell’arte musiva contemporanea con una dimostrazione dal vivo delle tecniche tradizionali e del micromosaico, mostrati in diretta al pubblico giapponese da parte di una studentessa e uno studente dell’Accademia. In programma vi sarà anche la proiezione di un video di gioielli in micromosaico del nuovo corso di Design del Gioiello e delle opere originali a mosaico realizzate dagli studenti della nostra Accademia. L’obiettivo del Padiglione Italia è quello di ampliare e completare l’immagine dell’Italia nel mondo, attraverso la presentazione delle sue eccellenze, la sua tecnologia d’avanguardia, la ricerca scientifica, le opere d’arte classiche e contemporanee, il design e l’artigianato, la musica e le performance quotidiane dal vivo.