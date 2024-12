L’Accademia Bizantina al teatro Goldoni

Nuovo appuntamento stasera con l’edizione 2024-25 di ’Libera la musica’, la rassegna musicale organizzata e promossa da Accademia Bizantina al teatro Goldoni di Bagnacavallo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Accademia Perduta/Romagna Teatri, la Regione e il Lions Club Bagnacavallo.

Alle 20 l’Ensemble Accademia Bizantina, diretto da Ottavio Dantone (nella foto), proporrà ’Imprinting’, concerto con musiche di Haydn e Schubert, in particolare la Sinfonia n. 104 ’London’ di Haydn e la Sinfonia n. 4 in do minore D 417 ’La tragica’ di Schubert. Il concerto sarà preceduto da ’Scopri il programma’: alle 19, presso il Ridotto del Goldoni il musicologo Bernardo Ticci introdurrà il concerto con informazioni e curiosità sui compositori e le musiche in programma. Biglietti a 15 euro al Goldoni e in prevendita su vivaticket.