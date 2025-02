L’Accademia di belle arti apre al pubblico

Da lunedì 3 a venerdì 7 marzo ABA Ravenna, Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, apre le proprie sedi di via delle Industrie 76 e piazza Kennedy 7 a Ravenna per far conoscere l’offerta formativa. L’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna che fa capo al comparto universitario AFAM, (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), dedicato all’arte visiva, all’arte applicata e alla storia dell’arte, illustrerà il corso di primo livello in Arti visive e Mosaico (Triennio), il corso di secondo livello in decorazione e Mosaico (Biennio) e le recentissime offerte formative con icCorsi di primo livello (triennio) in Design del gioiello, pittura e nuove tecnologie dell’arte. Per tutta la settimana, presso la sede di via delle Industrie, 76 sarà possibile visitare i laboratori di Pittura, incisione, design del Gioiello e di Mosaico, eccellenza della nostra città. Per Nuove Tecnologie dell’Arte, vi saranno due giornate dedicate, il 6 e 7 marzo presso il Polo delle Arti di piazza Kennedy. Info al 0544-453125.