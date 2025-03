L’Accademia iconografica, realtà dedicata alle donne

Inizierà il 23 marzo a Ravenna l’Accademia Iconografica Femminile, un percorso dedicato alla riscoperta e alla reinterpretazione delle icone sacre femminili dalla preistoria a oggi. Un percorso che tiene insieme formazione artistica, antropologica e simbolica, ideato e curato da Sahra Rossi, artista, arteterapeuta e illustratrice. L’Accademia si terrà una domenica al mese, dalle 9.30 alle 15, nello Spazio Karuna di Ravenna (Via Vallona, 71) per un massimo di 20 partecipanti.

"L’idea – spiega Sahra Rossi – è quella di riscoprire l’identità femminile attraverso figure mitologiche e divine partendo dalla preistoria, dove ad esempio incontriamo le Grandi Madri, passando per le culture mesopotamiche con figure come Inanna, fino ad arrivare agli egizi con Iside e oltre. Ognuna di queste figure femminili permette di estrapolare degli aspetti della psicologia femminile e di ritrovare quegli aspetti culturali della donna che nelle società patriarcali successive non trovano espressione. Un ruolo fondamentale, all’interno del corso, lo ricopre la creazione di icone che raffigurino queste figure femminili. L’atto creativo, infatti, ha un effetto riparativo".

Ogni incontro sarà incentrato su una diversa figura e sarà diviso in due parti: una formativa con lezione frontale per conoscere la divinità e una seconda di creazione artistica dell’icona. In questa fase, chi partecipa al corso è chiamato a rielaborare un’immagine della divinità con le sue mani in forma pittorica, scultorea o con altre modalità artistiche.

"Non serve una formazione artistica – spiega Rossi – perché la pittura e l’arte hanno qui principalmente una funzione sociale. Nel corso della Storia, infatti, le icone delle divinità che studieremo sono state sistematicamente distrutte da altre culture o religioni: possiamo studiare queste dee sui documenti, ma non le possiamo vedere. L’intento, dunque, è quello di dare loro un volto. Le immagini, infatti, ci permettono di dare forma e vedere con i nostri occhi queste figure mitologiche, che incarnano un modo diverso di essere donna. Questo ci permetterà di capire che esistono identità femminili alternative a quella tipica della tradizione occidentale".

L’Accademia Iconografica Femminile, dunque, agisce su tre direttrici: ricerca, memoria e sperimentazione artistica. "Ho voluto chiamarla accademia perché la intendo come un centro di ricerca permanente sull’iconografia femminile. Uno degli obiettivi è quello anche di dare vita a delle mostre con le opere realizzate all’interno dell’Accademia, in modo da diffondere questo patrimonio visivo che abbiamo perso", conclude Rossi.

Iscrizioni al link https://forms.gle/wSC6vt968n644yLL7.

Lucia Bonatesta