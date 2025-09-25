L’Accademia Poetica: "I versi, gioia e sofferenza"

Un percorso che fonde teatro e tradizione, attraverso la bellezza della parola. Questa è l’idea di base della neonata Accademia Poetica di Nevio Spadoni, un progetto voluto da Il Circolo degli Scrittori di Ravenna grazie alla disponibilità dell’autore di diverse raccolte e monologhi teatrali, vincitore di numerosi premi. "Pensiamo che la poesia sia un’attitudine – spiega Deda Fiorini de Il Circolo degli Scrittori –, un modo di essere che ingentilisce l’animo. È qualcosa di rivoluzionario, che apre nuovi orizzonti. Per questo vorremmo un luogo magico, tipo il Ridotto del teatro Rasi, non solo per mettere in scena spettacoli ma anche per consentire ai nostri allievi di allenare le proprie capacità artistiche. Inoltre, stiamo già pensando a un festival di poesia di richiamo nazionale, da sviluppare in collaborazione con il Comune di Ravenna".

In via Ghibuzza 12, sono già partite le due classi dell’Accademia: la prima, ogni lunedì alle 20, per giovani talenti over 18; la seconda, ogni mercoledì dalle 16 alle 18, composta dagli accademici del Circolo degli Scrittori. "La mia è una sfida ardua – afferma Spadoni –, ma vorrei fare un cammino in cui mettere in pratica le mie esperienze nella poesia. Come diceva Franco Loi, la poesia deve portare le emozioni alla coscienza perché la parola poetica, attingendo alla profondità del nostro essere, rivela significati nascosti e pensieri inespressi, offrendo così uno strumento di conoscenza di sé e del mondo". Nel ricordare il rapporto stretto tra teatro e poesia, il pensiero di Spadoni va subito a Tonino Guerra e a Raffaele Baldini che hanno introdotto un approccio innovativo aprendo la strada a un’esperienza teatrale più intima, poetica e umana. Sul metodo da utilizzare, Spadoni non ha dubbi: "Non mi interessa impartire nozioni – dice –. La poesia è un lavoro di continuo scambio, perché la gioia e la sofferenza che descriviamo sono di tutti. Con i più giovani ricercheremo una delicatezza che tenga conto della loro diversa fase di vita. Mai come in questo tempo di guerre e violenza, il linguaggio poetico è importante".

Non è un caso quindi che gli allievi siano stati selezionati fra chi ha un’attitudine ad andare oltre sé stesso, tra chi ha tanta voglia di esprimersi. Il risultato lo si vedrà in occasione dello spettacolo di fine corso. Ma l’obiettivo dichiarato dai promotori è ben più ambizioso: formare veri e propri performer-autori, capaci di ideare, scrivere e interpretare testi propri in forma di lettura scenica, monologo poetica, recital. Così da portare queste performance nei circuiti artistici nazionali. Un’attenzione particolare sarà riservata al dialetto, celebrato da Guerra, Baldini e dallo stesso Spadoni. "Sono cresciuto in un’umile famiglia contadina, dove la mia prima lingua era il dialetto, il linguaggio delle cose. Ma a scuola non si poteva usarlo. Oggi tutto si è rovesciato: sono chiamato nelle scuole per parlare di dialetto che nessuno ormai più conosce. Prima che sparisca, si potrebbe pensare almeno a un corso di ascolto di poesie in dialetto".

Roberta Bezzi