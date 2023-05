"L’acqua avanza e ci sommerge"

"Vi scrivo da un piccolo paese di Ravenna di nome Sant’Antonio. Nessuno dà importanza al nostro caso, ormai ci allagheremo tutti fino al tetto! Abitiamo in campagna e stiamo per perdere tutto ciò che abbiamo costruito nella vita". Questo l’appello disperato che rivolge Carmen Casadio. "Mia mamma non riuscirò nemmeno spostarla perché non cammina. Abbiamo bisogno di mezzi per provare svuotare i tre fiumi qui dietro casa mia nei quali arriva tutta l’acqua della montagna, quelli arrivati non bastano. Sono tre notti che non dormo, ma l’acqua si avvicina sempre di più. Sono terrorizata e spero che qualcuno capisca la reale situazione e ci possa aiutare. Non avete idea della quantità di acqua che stiamo parlando, stiamo correndo il rischio che poi si parli di noi come al solito a dramma fatto".