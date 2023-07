L’acqua continua a ‘mangiare’ sabbia Punti critici, nonostante le protezioni

A sud di Lido di Dante la grande duna che ancora negli anni Novanta dominava incontrastata fino a Lido di Classe sta scomparendo, in molti punti anzi non ve n’è più traccia e questo ipoteca seriamente il futuro del litorale che viene a trovarsi senza serbatoio naturale e dinamico di sabbia e senza difese dall’ingressione del mare in inverno. Forse non è un caso che i pini in prima fila siano secchi. L’attuale riconquista di un bel tratto di spiaggia nei trequattrocento metri di area naturista, laddove negli ultimi anni si era ridotta a pochi metri, non può autorizzare alcun ottimismo. Ne scriviamo a parte. Parimenti, spostandoci di parecchi chilometri, sul versante opposto, a nord, alla foce del Lamone, altra area fino a trent’anni fa ampia spiaggia, poi finita sommersa, il ripristino di un brandello di arenile di quindici-venti metri non legittima l’abbassamento della guardia sotto il profilo di una costante e attiva gestione del ripascimento e delle difese. Perché solo così si eviterà di vedere completamente neutralizzati i frutti dell’intervento di ormai quindici anni fa con l’apporto della sabbia del dragaggio del porto passeggeri depositata sul fondale a duecento metri da riva (è di questi giorni la decisione comunale di interventi di ripristino, qui e più a nord, delle dune e dei presidi laddove disastrati dalle mareggiate di novembre e dicembre scorsi).

Ecco, in sintesi, come si presentano oggi i due punti più deboli del litorale ravennate, da sempre sotto monitoraggio a fronte di un problema complesso che, innescato sessant’anni fa dagli emungimenti dell’acqua per gli stabilimenti industriali e, in alcuni casi, anche dalle estrazioni metanifere, aggravato dalla cementificazione forsennata e dall’antropizzazione spinta, oggi deve fare i conti anche con l’innalzamento del livello del mare per lo scioglimento dei ghiacci. Per avere un quadro più completo, l’osservazione non può prescindere dal lido più a nord, Casal Borsetti, il primo, a cominciare dal 1951 e poi, sistematicamente dal 1963, a rimanere vittima delle violente mareggiate aggravate all’epoca dal veloce e notevolissimo abbassamento del suolo. E fu anche la prima località a vedere sorgere le prime difese, le scogliere emerse, che con gli anni e gli aggiustamenti e assieme ai ripascimenti hanno permesso la ricostituzione di un dignitoso arenile che viaggia fra i 40 e i cento metri. Ed eccoci alla foce del Lamone, dove il bagno Boca Barranca si salva perché a suo tempo costruito sulla duna, che al momento resiste al processo erosivo. "Nei primi anni 2000 il bagno vicino, il Mercurio, aveva sempre il mare in casa. E’ evidente che la costruzione del molo di destra alla foce del Lamone fa venir meno l’apporto di sabbia" racconta il geologo Claudio Miccoli, dirigente in pensione del servizio regionale difesa della costa. "Quando come Regione diressi i lavori per lo scavo dei fondali del porto passeggeri, a Porto Corsini, organizzai l’utilizzo dei fanghi compatibili per effettuare un ripascimento del fondale marino proprio davanti al Boca Barranca, ma a 2-300 metri da riva. La sabbia veniva portata là attraverso una lunga conduttura. Si creò così una duna sommersa che è servita a smorzare la forza dell’onda lontano da riva e a impedire la dispersione della sabbia. Utilizzando quei fanghi risparmiammo almeno tre milioni. Da allora, a lavori finiti, era il 2011, alla foce del Lamone la spiaggia si è leggermente ricostituita, ma poi quelle modalità di ripascimento non sono state reiterate e l’effetto positivo è esaurito".

Dalla foce del Lamone verso Porto Corsini la spiaggia non è protetta da alcuna scogliera, è ancora abbastanza ampia e passa dai circa 4050 metri a nord a 100110 metri fra il centro dell’abitato e Porto Corsini, ma è evidente che, rispetto a quando, negli anni Ottanta, Marina Romea era un arenile noto e fotografato perché frequentato da molti personaggi politici nazionali, il mare ha conquistato non pochi metri a danno delle file di ombrelloni. Da Marina verso Punta Marina l’estensione della spiaggia varia fra i 150 metri e i quaranta e lungo la costa è sempre più accentuato l’andamento a golfi con aumento della parte sabbiosa ai piedi delle dighe ortogonali, lato sud (la spiegazione è data dal fatto che sotto costa l’andamento delle correnti va da sud a nord, ad eccezione del tratto dal Lamone a Porto Corsini che invece va verso sud). Verso Punta Marina e fino a Lido Adriano, le scogliere soffolte e chiuse ai lati da dighe ortogonali anch’esse sommerse hanno formato vasche a protezione della spiaggia, ma, nonostante le aperture strette (a spinello) e i conseguenti veloci ricambi, a volte prevale l’effetto stagno con tutte le conseguenze negative se sono nei pressi delle foci dei fiumi (il dopo alluvione lo ha ben evidenziato). Rispetto al recente passato la situazione è nettamente migliorata e l’estensione della spiaggia non scende sotto i 4050 metri. Il litorale di Lido Adriano, fra le località più inondate dal mare negli anni 7090 (anche perché molti palazzi furono costruiti sulla spiaggia) e oggi completamente protetto da barriere orizzontali e ortogonali, presenta ora un arenile che alterna tratti stretti a tratti che raggiungono anche gli 80 metri.

Carlo Raggi