"L’acqua è entrata in casa Non deve succedere più"

L’acqua che tracima dalle fogne ed entra in casa, invadendo per qualche centimetro la lavanderia. Uno scenario che spaventa ancora di più dopo quello che è successo in molte zone della provincia e di tutta la Romagna nelle ultime settimane, e che si è ritrovata davanti lunedì una residente di via Baccarini. Lo stesso è capitato in diverse vie del centro, allagate durante la bomba d’acqua nel pomeriggio. "L’acqua non è entrata dal portone, quello lo tenevo controllato – racconta – ma dal pozzetto della lavanderia, dove c’è la lavatrice. Fuori le fogne non ricevevano più acqua, se avesse continuato ancora a piovere avrebbe iniziato a entrare anche dal portone". Naturalmente la paura è stata tanta: "Specialmente dopo tutto quello che è successo, mi sono spaventata – prosegue il racconto –. Per fortuna poi ha smesso di piovere e mi sono messa a pulire la lavanderia. Già mi vedevo la casa allagata, mi sento una miracolata dopo quello che è successo. Quando si è fermato tutto l’acqua era già pari al marciapiede, ci è mancato poco, troppo poco". Ora resta la rabbia: "Occorre fare qualcosa, e in fretta. Se dovesse piovere ancora... Tra l’altro di acquazzoni ce ne sono sempre stati, anche quando ero piccola. Cosa è cambiato? Il mio timore è che si faccia meno prevenzione sul territorio. Quando le cose si possono evitare evitiamole, specialmente dopo il disastro che è successo altrove". Secondo quanto spiegato dall’assessora Del Conte, le strade della città ieri si sono riempite d’acqua perché il sistema fognario non riesce a ricevere tanta acqua tutta insieme, e di fronte a una ’bomba d’acqua’ violenta è lento nel rispondere.

La residente di via Baccarini, ancora comprensibilmente spaventata da quello che è successo, fa appello al sindaco: "Non si vede nessuno a fare manutenzione. A maggior ragione se il clima è cambiato, come dicono tutti, occorre fare ciò che va fatto per evitare che Ravenna diventi alluvionata. Serve fare manutenzione al sistema fognario prima che sia troppo tardi".