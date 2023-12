L’acquerellista. Stefania Ciani espone a Faenza

Oggi alle 17 al Molinella Cafè a Faenza espone Stefania Ciani. La mostra si protrarrà per tutto il mese. All’apertura si terrà il tradizionale ’Incontro con l’artista’, che risponderà alle domande del pubblico, illustrando la propria poetica e descrivendo le tecniche.

"Stefania – spiega il presidente degli aquerellisti Rolando Giovannini – si distingue per la delicatezza e leggerezza per tratto, accurato e non invadente, che diviene spessore pittorico nella sovrapposizione e accostamento dei colori. La sua è narrazione su paesaggi, figure, scenette natalizie".