L’addio a Ezio Fedele Brini Il saluto all’ingegnere-candidato

Ieri è stato dato l’addio a Ezio Fedele Brini, l’ingegnere che nel 1993 portò l’allora Pds, e il candidato sindaco Pier Paolo D’Attorre al ballottaggio (dove fu sconfitto). A salutarlo vecchi amici (a pagina 13 trovate una lettera di Paolo Guerra, che lo ricorda, ndr) ed esponenti del partito repubblicano che si sono stretti attorno alla moglie Anna e al figlio Jacopo. La cerimonia si è svolta alla camera mortuaria, poi il corteo funebre si è diretto al forno crematorio.

Ezio Fedele Brini aveva 76 anni ed è morto a causa di un malore. L’ingegnere aveva lasciato la politica attiva da tempo, ma il ricordo del suo exppoit non è andato perso. Come non sono andati smarriti i suoi continui interventi sui giornali relativi ai problemi viari e infrastrutturali della città, a cominciare dal ponte mobile, per passare anche alla Classicana. Non risparmiava stilettate, Brini, franco e sincero, era apprezzato anche per questo. Nel 2013 aveva dedicato un libro, ‘Ci sono somari che volano’, ai nodi urbanistici della città. In quelle 92 pagine c’è tutta la sua filosofia di vita.