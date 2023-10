L’addio a Giuseppe Brusi. Una vita spesa per il volley

C’è chi è venuto da Mondovì per dare l’ultimo saluto a Giuseppe Brusi che da ieri a mezzogiorno riposa nel cimitero della ’sua’ San Zaccaria. Si tratta dei fratelli Dario e Massimo Bonelli, negli anni Novanta parte di quegli Skiba-boys, capaci di vincere col Porto Messaggero titoli tricolori a ripetizione nei settori giovanili nell’ambito del progetto ’cantera’ giallorossa alle spalle della formidabile prima squadra. E se non “potevamo mancare“, altrettanto dicasi per quella affluenza ininterrotta di ’addetti ai lavori’ o di semplici sportivi che hanno reso omaggio ad un grande dirigente pallavolistico, incluso fra l’altro nella ’Hall of Fame’ italiana e scomparso mercoledì a 81 anni.

Lo stesso sindaco De Pascale ha espresso personalmente il cordoglio suo e dell’amministrazione comunale; il giorno prima era stata la volta del vicesindaco Fusignani, così come del suo ex Mingozzi, mentre ieri mattina c’erano anche gli ex assessori Guerrini e Guerrieri ed il segretario provinciale Pd Barattoni. Nutrita la rappresentanza degli operatori portuali, del cui mondo Brusi faceva parte anche con incarichi direzionali: Riparbelli (per lunghissimo tempo suo socio d’azienda), Sciacca, Di Carlo, Monduzzi, Martini, per citarne alcuni.

Nell’arco del suo quasi quarantennio di impegno sportivo, Giuseppe ha fatto da faro a centinaia di atlete ed atleti, prima le sue ’burdele’ dell’Olimpia Teodora poi i ragazzi del Porto Messaggero Edilcuoghi. Ma al di là delle fantastiche soddisfazioni toltesi, Brusi aveva un pregio: sapeva consigliare, dare la dritta giusta con una azzeccata visione anticipatrice. E poi non aveva paura di dire le parole in faccia alla gente con una disarmante schiettezza tutta romagnola.

Doti umane tutte più volte sottolineate sia dal cappellano di Ponte Nuovo (sobborgo dove risiede la famiglia Brusi), che ha celebrato il breve rito di suffragio, sia da un commosso fino alle lacrime Leo Turrini nel saluto finale. E proprio assieme a Turrini non sono mancati ieri mattina il presidente della Lega Volley Righi con il consigliere Massacesi; il consigliere federale Sità in rappresentanza della Fipav nazionale, il direttore di RaiSport Volpi, Julio Velasco che con Brusi manteneva un profondo rapporto d’amicizia al pari di Ghiretti uomo di sport e di volley. E ancora Bongiorno, Rabotti, Silva, Rossi.

Al termine del rito, poi ad applaudire la salma, c’erano anche Zeza Bojourina (la prima straniera dell’ Olimpia accorsa dal Trentino), Manù Benelli, Lilly Bernardi, Cinzia Flamigni, Alessandra Zambelli, Nadia Tavolieri, Alessandra Longhi, Teresa Arfelli, Rossana Pasi, Lia Soprani, Vincenza e Patty Prati, Betty Bigiarini, Patrizia Fanara, Beatrice Zanotti, Simona Rinieri. Al solo rivederle roba da far venire i goccioloni agli occhi agli appassionati, non solo ravennati. Bottaro, Ricci, Rambelli, Ghigi e Nostini - ovvero gli amici più stretti della galassia maschile - accoglievano gli ex giocatori fra i quali Recine sr, Margutti, Boldrini, Visani, Beccari, Rinieri, Rusticali, e tanti ancora, oltre al medico Argnani ed i fidatissimi massaggiatori Bolognesi e Maioli, mentre la prima squadra del Porto Robur Consar, guidata dall’allenatore Bonitta, aveva reso omaggio l’altro ieri per via degli impegni culminati con la partita di ieri sera.

Umberto Suprani