L’addio a Ivano Marescotti "Con lui la Romagna nel mondo Un figlio della nostra terra"

L’ultima foto è del 9 marzo, mentre, assieme alla moglie, Erika Leonelli, tiene a battesimo l’Accademia Marescotti, palestra formativa per giovani talenti dello spettacolo. E ora sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della politica e della cultura romagnoli per la morte di Ivano Marescotti, l’attore e regista originario di Villanova di Bagnacavallo scomparso all’età di 77 anni all’ospedale di Ravenna. Celebre il suo ’monologo sulla Romagna’, da ieri pomeriggio riproposto sui social.

"Come pochi altri ha saputo interpretare lo spirito della nostra terra, con ironia, intelligenza e profondità, raggiungendo la notorietà nazionale e internazionale che meritava", il ricordo della concittadina, sindaca di Bagnacavallo, Eleonora Proni. "Amatissimo e stimato, era un punto di riferimento per la comunità culturale ravennate grazie anche ai suoi partecipatissimi laboratori teatrali", è invece l’omaggio del primo cittadino di Ravenna, Michele de Pascale. "Un altro amico che se ne va, lasciandoci più soli – il cordoglio dello scrittore ravennate Eraldo Baldini –. Non potrò mai dimenticare le tante chiacchiere (rigorosamente in romagnolo) che abbiamo fatto, le risate. Riposa in pace, amico mio". "Molto addolorata" si dice anche la sindaca di Conselice, Paola Pula: "Ivano ha intessuto una lunga collaborazione col nostro Conselice, portata avanti per ben 16 anni nella programmazione teatrale del Teatro comunale. La collaborazione è terminata nel 2018 ed è stata un’escalation per il nostro teatro e con esso per la cultura conselicese a esso strettamente legata. È stata una bella avventura". "Il romagnolo che ha solcato le scene di tanto cinema italiano, ma anche Hollywoodiano. Abbiamo avuto l’onore di ospitarlo", lo ricordano dal Teatro Moderno di Fusignano. "Con Ivano Marescotti se ne va un grandissimo attore, regista e artista figlio della nostra terra. Un intellettuale che non ha mai temuto di schierarsi e metterci la faccia per difendere le idee in cui credeva. Uno studioso e un cantore in particolare della sua Romagna", l’omaggio del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, mentre per la segretaria del Pd, Elly Schlein, Marescotti è stato "un attore straordinariamente poliedrico al quale dobbiamo interpretazioni indimenticabili". "Bella Ciao Ivano, grazie per sempre", il saluto dell’Anpi Bagnacavallo.

Ancora da fissare la data del funerale – forse domani –, la camera ardente sarà allestita a Bagnacavallo, in un luogo pubblico dove tanti potranno dare all’artista l’ultimo saluto.