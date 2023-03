L’addio a Nieves Tirapani Lenzi "Sempre pronta a offrire soccorso"

Si è celebrato ieri nella cattedrale di San Cassiano a Imola, il funerale di Nieves Tirapani Lenzi, storica volontaria della Croce rossa scomparsa domenica scorsa all’età di 89 anni. Era notissima a Faenza per aver a lungo gestito la farmacia Lenzi in centro. Toccante la messa officiata nella cattedrale di San Cassiano dal vescovo emerito monsignor Tommaso Ghirelli. Imponente la schiera di volontari di ogni Corpo, dipendenti, socie e soci del comitato di Imola di Croce rossa, oltre ai rappresentanti della società Dante Alighieri di Imola, di cui Tirapani è stata fondatrice e presidente per 40 anni. "Siamo qui per essere confermati nella fede e nella speranza, raccogliendo gli esempi, testimonianze e grazie che ha ricevuto Nieves", ha sottolineato il vescovo nell’omelia. Fabrizia Fiumi, presidente della Croce rossa di Imola, ha ricordato commossa a nome del comitato come Tirapani abbia servito come infermiera volontaria del corpo militare della Croce rossa italiana fin da giovanissima, dal 1952.

"È stata vice ispettrice e poi ispettrice del comitato di Imola dal 1997, vice ispettrice regionale del Corpo delle infermiere, monitore e capomonitore, ha partecipato a missioni in Algeria in occasione del terremoto del 1980 e nel Libano sconvolto dalla guerra nel 1981 e a numerosi viaggi all’estero per assistere persone bisognose di assistenza medico-infermieristica, sempre pronta sempre a partire nell’arco di seidodici ore – ha ricordato Fiumi –. Non c’è stata calamità in Italia a cui non abbia offerto soccorso". Sul cuscino posato sopra al feretro bianco, spiccava la medaglia di prima classe della Cri, per la straordinaria attenzione e perseveranza dimostrata.