L’addio a Suor Fabiana, storica direttrice dell’Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore

Si svolgeranno domani alle 16 a Lugo nella chiesa di ‘San Francesco di Paola’ i funerali di suor Fabiana Vittoria Giacomelli, ‘storica’ direttrice della scuola elementare delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante (istituto religioso fondato a Lugo nel 1888 ad opera dei Venerabili Monsignor Marco Morelli e Madre Margherita Ricci Curbastro), spentasi ieri mattina all’età di 81 anni. Era originaria di Montelupone, piccolo comune situato in provincia di Macerata. "Siamo senza parole" ha scritto l’Isituto sulla sua pagina Facebook. "In questo silenzio riecheggiano i ricordi e subito il cuore si riempie del tuo sorriso, della tua travolgente passione per i bambini e per l’educazione dei più piccoli; si riempie della gioia che vedevamo sul tuo volto quando incontravi qualche tuo ex alunno o qualche famiglia. Chi non conosce suor Fabiana? – prosegue il post – Un nome, una istituzione, un porto sicuro, un abbraccio e un sorriso sempre accoglienti, una parola buona e un ascolto attento dell’altro. Ti ricordiamo insieme ai tuoi bambini, presa dalle 1.000 attività sempre con quella bella grinta costruttiva, perché ogni cosa era buona per vivere con loro esperienze indimenticabili. Ma quanto ti sei divertita con loro!? Direttrice della Scuola per una vita intera, sempre pronta ad accogliere tutti quelli che potevi e ad un certo punto hai pure buttato giù un muro, ricavata una porta, per aprire la Scuola dell’Infanzia. Ti ricordiamo così, sempre con la fotocamera in mano per catturare quegli attimi di vita quotidiana scolastica dei tuoi bambini.Sei sempre stata la più tecnologica, sempre avanti una spanna a tutte perché così riuscivi a fare qualche cosa di bello per gli altri, dai filmati ai volantini.

Davvero tanti, in particolare attraverso i social, i messaggi di cordoglio e le testimonianze di stima e di affetto nei confronti della religiosa arrivati dai cittadini. Come ad esempio quella di Giovanni ("ci ha lasciati una persona veramente buona che ha dedicato tutta la sua vita all’educazione e alla crescita di tantissimi bambini della nostra comunità. Possa ora riposare in pace"), di Stefania "Era un tripudio di energia". Dopo il rito funebre si proseguirà per il cimitero di Lugo per la sepoltura.

lu. sca.