L’addio al menestrello Folla ai funerali "Ora Luca vola e canta in paradiso"

"Luca aveva grandi braccia e in città ha abbracciato tutti. Che il Signore ora lo abbracci".

Don Luciano Chisté, parroco di San Paolo, ieri mattina ha iniziato con queste parole la celebrazione dei funerali di Luca Blanco, trovato morto il 21 febbraio scorso pochi giorni dopo aver compiuto cinquant’anni. Nella chiesa della camera mortuaria gremita di persone tra cui familiari, vicini di casa e semplici conoscenti, in tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Luca.

Blanco era conosciuto da tutti come il ‘menestrello’ per via delle canzoni che cantava a squarciagola per le strade della città, fino al mare a Punta Marina dove arrivava in sella alla sua bicicletta. E proprio "i suoi canti, che tutti abbiamo ascoltato" sono stati ricordati da don Luciano ieri mattina, senza dimenticare la "storia difficile" che lo ha accompagnato fino all’ultimo giorno della sua vita. "Luca ha dato gioia a tanti - ha detto il sacerdote - e tutti questi fiori sono il segno dell’affetto per lui. Luca ci ha voluto bene e ha voluto bene alla sua vita".

Al termine della benedizione Novella Prati, che come tanti aveva conosciuto Luca per le strade tra Ravenna e Punta Marina, ha voluto dedicargli un ricordo in rima: "Ogni volta mi accompagnerai col tuo canto, ogni volta che tornerò dal mare…mi apparirai come d’incanto e ogni volta ti rivedrò ballare". Il funerale, a cui erano presenti tra gli altri l’onorevole Ouidad Bakkali, il segretario del Pd di Ravenna Alessandro Barattoni e Simona Pepoli, moglie dell’ex sindaco Fabrizio Matteucci, si è chiuso tra lacrime di commozione.

Fuori dalla chiesa un’amica ha ricordato che "Luca era sempre disponibile con tutti ma forse quando lui ha avuto bisogno noi non c’eravamo". Poi don Luciano ha appoggiato le mani sulla bara e ha pronunciato queste parole: "Luca, vola e canta nel Paradiso" e, tra gli applausi, il corteo è partito verso il cimitero di San Michele-Villanova di Ravenna dove Blanco è stato sepolto. Il funerale è stato reso possibile grazie alle onoranze funebri Domenichini con il contributo del fotografo Foto Badessi che ha realizzato i ricordini e della fiorista Miccoli. Nei prossimi mesi i vicini di casa, che firmavano un grande mazzo di fiori sulla bara, si occuperanno della lapide.

Milena Montefiori