L’addio al videomapping: "Deciso per esigenze di bilancio, risparmieremo 70mila euro"

Addio - anzi, arrivederci - videomapping. Confermati invece luminare, animazione e la rassegna natalizia di concerti ’Christmas Soul’. Per una spesa complessiva di euro? "La stiamo definendo", sintetizza l’assessore comunale al turismo, Giacomo Costantini. L’amministratore inizia il suo ragionamento dalla scelta relativa al videomapping. "Abbiamo preso questa decisione perché tra Covid e alluvione il nostro bilancio non permette grandi margini. E come giunta non volevamo in alcun modo tagliare servizi alle famiglie. Per cui abbiamo deciso di sospendere il videomapping, confermando animazione, luminarie e ’Christmas Soul’".

Per quanto riguarda il videomapping - il risparmio per le casse comunali sarà di 70mila euro -, "magari verrà recuperato nel 2026, in occasione delle celebrazioni per i 1500 anni della morte di Teodorico". La sospensione non è stata decisa a cuor leggero. "Ci dispiace, perché garantiva un afflusso indiscutibile di persone". Punto di forza del periodo natalizio sarà l’iniziativa di Ravenna Festival ’Una Trilogia secondo Riccardo Muti’, in programma dal 16 al 22 dicembre al Teatro Alighieri. Senza dimenticare la mostra ’BurriRavennaOro’ al Mar. L’assessore Costantini ricorda "il gran successo riscosso dalle iniziative natalizie negli ultimi anni, con afflussi considerevoli di turisti dal 26 dicembre all’inizio del nuovo anno". Anche per questo le strutture ricettive dovrebbero restare aperte. "Non ho sentito nulla che mi possa far pensare che intendano fare il contrario". Gli ultimi eventi organizzati sul territorio hanno fatto registrare ottimi numeri (la presentazione e l’analisi dei dati è prevista nel corso di un incontro pubblico giovedì prossimo).

"Non posso che ringraziare ’Spasso in Ravenna’ per ’Ravenna Halloween’. L’Omc Med Energy ci ha fatto recuperare sul fronte delle presenze, così come GiovinBacco, che ha fatto il pieno. Il suo andamento è la prova che quando si indovina un format è giusto riproporlo". Ragionando in termini generali, infine, "c’è stata una contrazione importante del pubblico italiano, che però si sta ’spalmando’ in altri momenti dell’anno". Questo perché "è cambiato il modo di fare turismo. Non c’è più la famiglia che trascorre un mese di fila al mare. Ora il periodo di ferie viene frazionato, magari in più weekend nel corso dell’anno. La permanenza media dei turisti è in calo danni". Chi parla straniero, comunque, continua ad affollare la città. "Sì, i turisti stranieri sono aumentati".