L’addio di Ancarani "Solo un Presidente Finisce la mia giovinezza, non mancherò ai funerali"

Nonostante abbia solo 41 anni, Alberto Ancarani è certamente uno degli esponenti di Forza Italia che più è stato in contatto con Silvio Berlusconi nell’ultimo decennio. "Se hai passato tutta la vita nello stesso partito, con un unico leader, sempre lo stesso, credendo nello stesso ideale, oggi è un brutto giorno. C’è, e sempre ci sarà, solo un Presidente" questo l’ultimo saluto di Ancarani al leader scomparso sul proprio profilo Facebook.

Ancarani, quando ha visto Berlusconi di persona per la prima volta?

"Nonostante sia iscritto a Forza Italia dal 2001, quando avevo 19 anni, l’occasione per incontrare il presidente Berlusconi è maturata soltanto nel 2013".

In quale occasione?

"Aveva convocato una quarantina di giovani da tutta Italia, una sorta di scouting, in vista delle elezioni regionali del 2014. L’incontro si tenne a Villa Gernetto, a Lesmo, il luogo dove doveva nascere l’Universitas Libertatis".

Quale fu il primo impatto? Cosa la colpì di Berlusconi?

"Sicuramente il suo impegno nel mettere a suo agio l’interlocutore. Noi, poi, eravamo tutti giovani e non capitava spesso di soffermarsi a parlare con Silvio Berlusconi. Dopo quell’incontro venni candidato alle regionali".

Ci sono state altre occasioni?

"Nel 2019, sempre per un altro scouting per formare una ‘squadra’ di candidati per future elezioni, politiche o regionali. Sempre a Villa Gernetto".

Poi ci fu il comizio in piazza del Popolo, il 24 gennaio 2020, in occasione delle elezioni regionali dove la candidata del centrodestra era Lucia Borgonzoni. L’unica volta in cui Berlusconi venne a Ravenna.

"Quella era una fase delicata della vita di Forza Italia. La Lega era riuscita a sorpassarci e, quindi, c’era voglia di rivincita. Sotto il palco, prima che iniziassero gli interventi, ebbi modo di parlare abbastanza a lungo con il presidente".

Come lo trovò? Pensava veramente di poter contendere l’Emilia Romagna alla sinistra?

"Qualcuno aveva ritenuto la nostra regione contendibile. Ma si trattava di un alleato che aveva visto le cose in maniera un po’ superficiale, non di esponenti di Forza Italia. E anche Berlusconi, per quanto dal palco non si sia risparmiato nell’invitare al voto per superare la sinistra, non era convinto della possibile vittoria".

Andrà ai funerali?

"Certamente, anche se più per una questione personale che politica. Ho trascorso oltre metà della mia vita sempre nello stesso partito e con lo stesso leader. Oggi, in maniera immaginifica, finisce anche la mia giovinezza. Al di là del futuro di Forza Italia e del centrodestra, si chiude un’epoca che per me ha avuto un grande rilievo e per questo sarò a Milano, tra la folla, per salutare il presidente".

