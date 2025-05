L’addio di Filippo Morini alla sua comunità

23 Agosto 2024: intorno alle 16 di un tragico venerdì un frontale tra un ragazzo in moto e un’auto. In una curva di via Rio Chiè, a Brisighella, Filippo Morini perde la vita a soli 15 anni. Appena saputo, tutta la comunità si è stretta intorno ai genitori, recitando rosari. “È arrivata un’ombra nera e all’improvviso il sole della bella giornata estiva si è oscurato, per non tornare a risplendere mai più” scrive un suo amico; un altro aggiunge: “La piccola lucina di te rimarrà per sempre. Lasci un vuoto profondo, ma anche ricordi preziosi”.

La maggior parte dei ragazzi tra Fognano e Brisighella sono cresciuti insieme: tutti ricordano quando faceva l’educatore al Grest, mentre correva felice giocando a calcio o mentre si godeva i calanchi sulla sua moto. E tante moto l’hanno poi accompagnato nel suo ultimo viaggio, seguendo il feretro fino al cimitero. Filippo, Pippo, Moro: era un ragazzo gentile, protettivo con i più piccoli, un esempio. “Mi viene in mente” scrive il cugino “quando la domenica veniva a prendermi alle 8 e andavamo a fare colazione insieme”. Una famiglia e una comunità intera rimasti in un limbo da cui è difficile uscire; un gruppo di amici che ha scoperto troppo presto che anche a 15 anni si può morire.

“Lui non si meritava questo: spero che tu stia bene lassù, Moro.”

Classi 2^A, 2^B, 2^C, scuola media ‘Ugonia’ di BrisighellaProfessoresse Ombretta Fabbri, Cristina Laghi, Martina Pini