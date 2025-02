Ladri al Bar Teodorico. Rubato l’incasso per i giovani disabili

Nella notte tra martedì e mercoledì, ignoti hanno fatto irruzione nel Ristoro Teodorico, il bar situato all’interno dell’omonimo parco di Ravenna e gestito dalla cooperativa San Vitale. Il locale ha un importante valore sociale, offrendo opportunità di lavoro a giovani con disabilità per favorirne l’inserimento professionale. I malviventi sono entrati forzando una finestrella sopra la porta d’emergenza, ma non hanno trovato denaro in cassa, che viene abitualmente lasciata vuota dopo un precedente furto.

Nonostante ciò, hanno comunque sottratto il barattolo delle mance destinato ai dipendenti. Il furto, di pochi euro, è stato scoperto al mattino dal personale all’apertura del locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.