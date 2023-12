Ladri al ristorante mangiano e seminano danni

La piaga dei furti torna ad abbattersi sul territorio. Nella notte tra martedì e mercoledì è stato preso di mira il ristorante Caminetto d’Oro di Castel Bolognese sotto i portici all’angolo tra via Costa e la via Emilia, di fronte alla piazza principale. Non è chiaro se a compiere i gravi danneggiamenti e il furto di poche centinaia di euro al ristorante siano stati uno o più malviventi. È certo però che l’azione sia iniziata col favore delle tenebre. I ladri hanno agito indisturbati, guadagnando l’ingresso nel locale dopo aver preso a sprangate la vetrina. Quindi hanno divelto il registratore di cassa, appropriandosi delle poche centinaia di euro che i titolari Angela e Gualtiero Mambelli vi avevano lasciato. I malviventi hanno poi mettendo a soqquadro tutto il ristorante, svuotando i cassetti e le mensole.

I titolari, avvisati alle 6 di ieri mattina, al loro arrivo non hanno potuto far altro che provvedere alla conta dei danni per la denuncia ai carabinieri. "Ci hanno causato più danni che altro – raccontano Gualtiero e Angela –: hanno sradicato e fatto a pezzi la cassa, la porta d’ingresso e hanno anche rotto la porta del bagno". Sebbene il locale non sia provvisto di telecamere, alcuni elementi non sono sfuggiti ai due ristoratori: "Hanno agito indisturbati, hanno acceso le luci e hanno anche mangiato in pizzeria. Hanno persino bevuto un amaro perchè abbiamo trovato la bottiglia e i bicchieri" spiega Angela. Un altro elemento di rilievo riguarda il fatto che il colpo sia stato messo a segno proprio martedì, nel giorno di chiusura per turno del ristorante. "Siamo aperti da 48 anni e abbiamo subito una ventina di furti. A maggio siamo stati alluvionati e siamo stati chiusi per tre mesi. Abbiamo riaperto a fine agosto facendo leva solo sulle nostre risorse e ora dobbiamo fare fronte anche a questi danni per migliaia di euro". Come detto non si tratta dell’unico furto: "Due settimane fa mi hanno rubato la borsa mentre stavo scaricando la merce – rivela Angela –, c’erano i documenti, il portafogli e gli effetti personali". Negli ultimi tempi sono stati diversi gli episodi in zona. E proprio martedì ci sono stati tentativi di effrazione in attività di via Costa. "Ho trovato i segni nella porta del mio negozio – sottolinea Daniele, titolare di un alimentari vicino al ristorante –. E già 15 giorni fa avevano forzato la serratura senza entrare". Il sindaco Luca Della Godenza ieri ha fatto visita ai ristoratori esprimendo loro vicinanza e ha rimarcato la necessità di "aumentare la presenza delle forze dell’ordine. Un costante presidio di sicurezza, non solo in centro ma su tutto il territorio, è fondamentale. Nei prossimi giorni chiederemo maggiore attenzione su questo tema, portando la discussione sui tavoli di competenza".

Damiano Ventura