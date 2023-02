Ladri al salone di parrucchieri: rubati phon e piastre di alta gamma

Furto nel salone di parrucchieri nella notte tra giovedì e venerdì. Portati via phon, piastre e altra attrezzatura professionale di alta gamma. È successo al Centro Degradè Atelier Lineadielle di via Galileo Galilei 65.

Le parrucchiere hanno scoperto quanto era accaduto aprendo il negozio venerdì mattina. Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero forzato la porta con un piede di porco, causando danni relativamente limitati. I segni erano comunque ben visibili. Una volta entrati il malvivente o i malviventi sono andati praticamente a colpo sicuro portando via una decina di strumenti del salone: phon, piastre e ferri per capelli di marca Ghd, di alta gamma. Poi la fuga. Il danno non è trascurabile dal momento che ogni strumento costa diverse centinaia di euro ed evidentemente i ladri conoscevano il valore dell’attrezzatura.

"Non ci era mai successo prima – raccontano dal salone –. Molti anni fa poco prima di Natale entrarono per rubare l’incasso, ma è accaduto davvero tanto tempo fa. Speriamo non capiti più, stamattina scoprire quello che era successo è stato bruttissimo". Ieri sera non era ancora chiaro esattamente a che ora avessero agito i ladri che sicuramente sono comunque entrati in azione nel pieno della notte nell’orario di chiusura del bar vicino, che chiude i battenti fra le 21 e le 6.30 del mattino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che svolgeranno le indagini.

Saranno visionati alla ricerca di elementi utili i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.