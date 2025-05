Ladri di biciclette, tentano il colpo in pieno centro

Faenza (Ravenna), 5 maggio 2025 - Domenica pomeriggio in pieno centro a Faenza, due uomini hanno aggredito un passante per cercare di portargli via la bicicletta. La scena è stata notata da una pattuglia di carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Faenza che sono prontamente intervenuti.

I militari hanno bloccato entrambi i malviventi e restituito immediatamente al legittimo proprietario la bicicletta illecitamente sottratta. I due uomini sono stati identificati, sono entrambi disoccupati, uno di nazionalità italiana, mentre l’altro è di nazionalità albanese, sono pregiudicati e ben noti alle forze dell’ordine.

Per i due malviventi si sono aperte le porte della casa circondariale di Ravenna. La pattuglia di Carabinieri era impegnata in uno dei numerosi e quotidiani servizi di controllo del territorio, mirati proprio al contrasto dei reati predatori e che stanno fornendo importanti risposte alla popolazione in termini di risultati operativi, aumentando la sicurezza percepita dai cittadini. Stavano transitando in uno dei corsi principali del centro cittadino, notando la manovra di avvicinamento dei due malviventi al malcapitato e la successiva aggressione.