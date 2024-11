Ladri buongustai al centro ‘La Quercia’ di Ravenna, rubano premi della tombola

Ravenna, 8 novembre 2024 – “Quando io e mio marito siamo arrivati al centro sociale abbiamo trovato tutti gli sportelli dei banchi frigo aperti e i premi della tombola del venerdì non c’erano più, insieme alla forma per preparare i cappelletti del prossimo pranzo: formaggi, salami, mezze coppe, quarti di prosciutto, tutto sparito”. È amareggiata Patrizia Berardi, presidente del centro sociale anziani ‘La Quercia’ in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Darsena, che ieri mattina ha avuto un’amara sorpresa. I ladri hanno rubato 700 euro di generi alimentari acquistati con i soldi del centro sociale: erano i premi della tombola che si tiene comunque oggi. “La facciamo lo stesso – dice Patrizia –, faremo delle patte finché non prendiamo nuovi premi”.

I ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e ieri. “L’allarme sulla porta a vetri della cucina, che dà sul cortile – racconta la presidente del centro sociale ‘La Quercia’ – è suonato la prima volta alle 2.08. Io e mio marito siamo subito andati a vedere: abitiamo a 500 metri. Una volta arrivati, però, era tutto buio, non c’era niente. Così siamo tornati a casa. Alle 4.05 l’allarme, collegato al cellulare e al pc di casa, ha fatto altri due squilli. Poi alle 9, quando siamo arrivati al centro sociale, abbiamo trovato i banchi frigo aperti e svuotati”.

All’interno erano presenti i premi della tombola, generi alimentari tra formaggi e salumi, e pure gli ingredienti per preparare i cappelletti per il prossimo pranzo sociale in programma a dicembre: “Formaggi, salami, mezze coppe, quarti di prosciutto, tutto sparito insieme alle teglie di acciaio inox che sono servite ai ladri per portare via i generi alimentari” racconta Patrizia che ha subito presentato denuncia ai carabinieri. “I ladri non hanno lasciato tracce – precisa la presidente del centro sociale della Darsena –, sono riusciti ad aprire la porta e a richiuderla”. Utile alle indagini potrebbe essere una telecamera comunale presente su piazza Medaglie d’Oro le cui immagini potrebbero essere acquisite dagli investigatori nelle prossime ore.

Patrizia aggiunge che “era da prima del Covid che non subivamo furti. In quell’occasione avevano portato via due tv, liquori e caramelle. Poi abbiamo messo le porte tagliafuoco”.

Sul clima che si respira in quella porzione del quartiere Darsena, la presidente del centro sociale ‘La Quercia’ dice che “la sera in piazza si vedono parecchi ragazzi che a volte scavalcano e mangiano nel cortile ma da prima del Covid non era successo niente. A questo punto valuteremo se far installare una saracinesca nella porta a vetri. E poi ricompreremo gli ingredienti per i cappelletti e i premi della tombola del venerdì, che comunque si farà”.