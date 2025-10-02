Ladri in fuga con la cassaforte: inseguiti, lasciano auto e bottino sui binari

Ravenna, 2 ottobre 2025 – Prima hanno rubato un’auto. Poi sono riusciti a entrare nel deposito di Mondo Convenienza a Fornace Zarattini, dove i clienti ritirano i mobili acquistati nel punto vendita, e hanno scardinato la cassaforte dal muro. Pensavano di farla franca col bottino, ma stavolta ai ladri è andata male: i carabinieri alle calcagna infatti li hanno costretti a scappare a piedi, abbandonando auto e refurtiva. Tutto recuperato e nel frattempo i militari sono al lavoro per identificarli.

Il tentato furto è avvenuto nella notte tra martedì e ieri e ha avuto ripercussioni anche sul traffico ferroviario, dal momento che l’auto rubata è stata lasciata dai malviventi sui binari della linea Ravenna-Bologna. In azione una squadra di più di tre persone: prima c’è stato il furto d’auto, avvenuto sempre in città. E poi il colpo da Mondo Convenienza, dove i ladri sono riusciti a entrare e a portare via la cassaforte, dopo aver bloccato con delle funi gli accessi principali. L’allarme però, scattato subito, ha fatto precipitare sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Ravenna: i militari della Centrale operativa hanno infatti ricevuto l’allarme del furto in atto e hanno inviato immediatamente le pattuglie in servizio.

I malviventi sono scappati dal retro sull’auto rubata e hanno imboccato i binari del treno nel tentativo di sfuggire ai carabinieri. Sono andati avanti per un po’ ma poi si sono accorti che sarebbero ben presto stati raggiunti: hanno così abbandonato l’auto e la cassaforte e sono scappati a piedi per i campi, facendo perdere le proprie tracce. Il maltolto è stato recuperato dai carabinieri, che ora stanno esaminando le immagini della videosorveglianza della zona per risalire agli autori del furto.

A causa della presenza dell’auto sui binari, l’episodio ha avuto ripercussioni anche sul servizio ferroviario, interrotto dalle 4 alle 6.50 per permettere le verifiche del caso e spostare il veicolo. Il mezzo si trovava a poca distanza dal punto vendita dove è avvenuto il furto, nel tratto tra Ravenna e Godo della linea Ravenna-Bologna: sei treni regionali sono stati cancellati del tutto, per altri tre la cancellazione è stata parziale e infine uno è stato deviato. L’episodio ha causato ritardi fino a 35 minuti. Verso le 7 la circolazione è ripartita, con tutte le difficoltà del caso per gestire la situazione nella fascia oraria con più traffico pendolare.