Ladri di biciclette elettriche: maxi furto

Un furto con scasso da decine di migliaia di euro. È quanto accaduto nella serata di martedì a Faenza, nella zona industriale in via De Crescenzi. A essere stata ’visitata’, poco dopo le 22, è la sede di Bike Plus Travel, società turistica con sede in città che, tra le varie attività, organizza bike tour in tutta Europa. E proprio a Faenza, nella sede, dove è presente il magazzino con le biciclette elettriche, è andato a segno il colpo, apparentemente organizzato nei minimi dettagli da un gruppo di professionisti, se non altro per le modalità con cui i malviventi sono entrati in azione.

Approfittando del buio serale i ladri hanno utilizzato arnesi da scasso, poi rinvenuti, per guadagnare l’accesso ai locali e incuranti dell’allarme "in pochi minuti hanno rubato molte biciclette elettriche, – evidenzia Monica, una delle due titolari dell’azienda di famiglia –. Siamo stati raggiunti dalla chiamata dell’allarme e in meno di 5 minuti sono intervenute le forze dell’ordine". Un tempo molto esiguo, ma sufficiente al ladri per movimentare "almeno 15 biciclette elettriche, forse di più".

È ora in corso la quantificazione esatta della refurtiva e dei danni causati da "almeno due persone, ma non sappiamo con precisione se fossero di più. Si sono coperti in corrispondenza delle telecamere". I filmati ora sono al vaglio della Polizia di Stato a cui, presso il commissariato di Faenza, è stata formalizzata la denuncia. L’episodio potrebbe essere collegato ad altri furti che si sono verificati nelle vicinanze negli ultimi tempi.

Per l’azienda "si tratta del primo furto subito. La nostra attività è aperta dal 2013 come agenzia viaggi e dal 2020 abbiamo sede in via De Crescenzi". A quanto si apprende due biciclette sarebbero state rinvenute in un’area agricola vicina.