I ladri rubano anche il chihuahua: ritrovato in poche ore grazie all’appello social

Ravenna, 14 settembre 2025 – Borse, vestiti. E, soprattutto, un cane: un chihuahua a pelo lungo, occhi grandi e muso dolce, di nome Mia. Un furto insolito, quello avvenuto nella notte tra venerdì e ieri in via Bellucci. E per fortuna stavolta c’è stato il lieto fine: grazie a un post su Facebook l’animale è stato ritrovato e ieri pomeriggio è tornato a casa con la sua padrona.

“Il furto è avvenuto tra le 4 e le 5 del mattino – dice Monica Brandolini –. Il cane dorme nella tavernetta, che è staccata dalla casa. In passato era capitato che fossero venuti i ladri nel cortile, e lei da lì solitamente mi dà la voce, abbaia appena qualcuno si avvicina all’abitazione. Mio marito poi si è alzato sulle 5.30/6 per andare al lavoro, è entrato nella tavernetta e si è accorto subito che erano venuti i ladri: c’erano tutti gli armadi aperti e gli oggetti buttati a terra. Mancavano diversi oggetti come borse e vestiti, e soprattutto il cane”. La coppia ha quindi chiamato subito i carabinieri: “Loro inizialmente pensavano che il cane fosse scappato, hanno detto che in genere i ladri non prendono su i cani – prosegue Brandolini – ma erano spariti anche la borsa di Mia, quella in cui la tengo di solito, e il suo cibo. Chissà, probabilmente pensavano di fare soldi vendendo il cane”.

Da lì è partito il tam tam social per ritrovare la cagnetta. Brandolini ha postato la sua foto e un appello: “Volevo segnalare che questa notte abbiamo subito un furto nella nostra abitazione in via Bellucci, a Ravenna centro – si legge –. Tra il disastro e le varie cose che hanno preso, ci hanno rubato la nostra cagnolina di nome Mia, chihuahua a pelo lungo”.

Seguiva il numero di telefono e l’esortazione a chiamare in caso di sospetti. Ed è andata proprio così: “A un certo punto mi ha contattato su Facebook una signora, mi ha mandato una foto – prosegue Brandolini –. C’era la borsa con dentro il mio cane, l’avevano tutta imbacuccata nel cappotto ma io ho riconosciuto subito sia lei che la borsa. Ho detto alla signora di tenerla d’occhio, era sistemata sulla bici di uno straniero che a un certo punto è partito, andando verso Ravenna da Punta Marina. Con lui sembra che ci fosse anche un’altra persona che ha fatto perdere le sue tracce”. Nel frattempo stavano arrivando anche Brandolini e il marito, che hanno incrociato l’uomo per strada, in via Canale Molinetto vicino allo svincolo della Classicana: “Stava andando verso la stazione, probabilmente voleva prendere il treno. Lo abbiamo fermato, lui ha buttato tutto a terra, cane compreso, ed è scappato tra i campi. Mio marito gli è corso dietro, nel frattempo stavano arrivando i carabinieri perché li avevamo già chiamati”. Che infatti hanno poi fermato l’uomo e recuperato la refurtiva.

Mia è così tornata a casa dopo poche ore: “È sotto choc, traumatizzata”. Sana e salva, però, grazie allo spirito d’osservazione della donna che l’ha notata e alla prontezza dei suoi padroni. Per questa volta tutto è bene quel che finisce bene.