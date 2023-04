Ladri, torna l’incubo Notte di furti e spaccate dentro negozi e bus Fermato un 22enne

L’allarme antintrusione di un esercizio commerciale ha immediatamente richiamato l’intervento del personale di un istituto di vigilanza privata e di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Ravenna via Alberoni. Giunti sul posto, i militari sono riusciti a bloccare un ravennate di 22 anni, J.D., con precedenti di polizia, ritenuto responsabile, assieme a un complice datosi alla fuga, dei furti compiuti all’interno di tre esercizi commerciali (un negozio di bici, una piadineria e un bar in zona stazione) e di un autobus di linea parcheggiato.

L’intera refurtiva, consistente in denaro contante per diverse centinaia di euro, un trolley e un telefono cellulare, è stata recuperata e riconsegnata agli aventi diritto. Attraverso il sistema di videosorveglianza della città, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica con cui si sono svolti i fatti e addebitare la responsabilità ai due autori che si sono serviti di un martello per infrangere le vetrine dei negozi e il finestrino del veicolo. I due ladri avevano visitato il bar Binario Uno, la piadineria e il negozio di noleggio bici della stazione. Non paghi, erano entrati anche su un mezzo FlixBus che fa la tratta Ravenna-Roma. A tradirli è stato il suono dell’allarme nel negozio di bici. Tutte le parti offese hanno formalizzato la denuncia (come richiesto dalla legge Cartabia), permettendo ai militari di arrestare il giovane che è stato trattenuto in caserma fino a quando la Procura ha disposto la sua liberazione. Al momento, tutelato dall’avvocato Guido Pirazzoli, il 22enne è indagato a piede libero.

Di recente le segnalazioni di furto sono state diverse. A raccoglierne, ad esempio, è stata la pagina facebook Sos Ravenna Sicurezza. Vengono segnalati furti recenti in via della Vigna, a Ponte Nuove, dove i ladri si sarebbero introdotti in un’abitazione, rompendo le inferriate di una finestra, e ancora in via Lametta, dove un colpo è andato a segno intorno alle 3 di notte. Erano le 4, invece, quando un ladro è entrato in una casa di via Ronco, la proprietaria dopo essersi svegliata di soprassalto è corsa a vedere e all’ingresso si è vista puntare una torcia in faccia. Le sue grida hanno poi messo in fuga il malvivente. In via Copernico i ladri hanno provato a scardinare una porta, il cane abbaiando li ha messi in fuga. In via Val Gardena, invece, sono saliti da un balcone, hanno rotto la finestra e sono entrati in una casa – già visitata nel 2015 – rubando un passaporto e lasciando le luci accese.