Ladri vandali a Reda: rubano il cartello stradale

In due hanno staccato il cartello stradale e se lo sono portato via. È successo nella notte tra venerdì e ieri, verso l’una, a Reda. A essere sparito è un cartello della Provinciale che porta il nome del paese.

La frazione in questi giorni è particolarmente animata per la presenza della Sagra del Buongustaio che andrà avanti fino a domani nel campo sportivo parrocchiale, e che tra spettacoli e dj set attira giovani fino alla tarda notte. Anche quest’anno la festa si sta dimostrando uno degli eventi più amati del territorio, con un ottimo successo di pubblico.

Erano probabilmente appena stati alla Sagra anche i due ragazzi che, verso l’una, sono stati visti da alcuni automobilisti mentre si adoperavano per portare via il cartello stradale, che si trovava vicino all’incrocio con via Saldino. Secondo le testimonianze pare che uno dei due giovani si sia appeso al cartello stradale mentre l’altro, vedendo che quella mossa da sola non funzionava, abbia “finito il lavoro” staccandolo del tutto per poi caricarlo in auto e portarlo via. Ora la Provincia dovrà provvedere a rifare il cartello e installarlo nuovamente al suo posto, sul palo rimasto vuoto.

La Sagra del Buongustaio intanto prosegue stasera con il concerto dei Jbees dalle 21.30, mentre nell’area bar ci sono i Melardot. Lo stand gastronomico oggi sarà aperto anche a pranzo dalle 12 e la sera dalle 18.30. Domani saranno invece i Moka club ad animare il gran finale dalle 21.30. Nell’area bar ci sarà il Trio italiano. Lo stand gastronomico aprirà alle 19.