Il ladro piove dal cielo: salta dal balcone e finisce su un’auto

Ravenna, 21 agosto 2025 – Non è andata tanto bene ai ‘topi di appartamento’ che nei giorni scorsi si sono introdotti nelle case alla ricerca di denaro e preziosi. Tre tentativi di furto, per fortuna non andati a segno, si sono verificati a poca distanza di tempo nella zona di via degli Spreti, in quartiere San Biagio. Quello più rocambolesco è avvenuto in un condominio che si affaccia, appunto, su via degli Spreti. Nella notte tra lunedì e martedì il ladro si è introdotto in un appartamento del primo piano arrampicandosi sul balcone e, una volta all’interno, non è riuscito a portare via niente perché è scattato l’allarme e i proprietari, che non erano in casa, sono arrivati subito dopo.

A quel punto l’uomo, che era da solo, per scappare è saltato giù velocemente sempre dal balcone ed è finito su un’auto parcheggiata lì sotto di proprietà di un altro condomino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo è fuggito, ma le tracce del suo salto sono ancora ben visibili sul tettuccio dell’automobile che presenta due grandi ammaccature e, a guardare con attenzione, anche le impronte del carrarmato delle scarpe che indossava. “Quando siamo arrivati – raccontano i padroni di casa – lui è scappato subito, ma abbiamo fatto in tempo a vedere che era un uomo e da solo”.

Sempre nelle notti scorse alcuni sconosciuti hanno tentato di rubare in altri appartamenti e villette della zona. In via Belvedere e in una traversa di via Savini. Le modalità sono molto simili: in un caso il ladro o i ladri si sono introdotti in tarda serata all’interno di una proprietà privata, ma la loro presenza è stata rilevata dai sensori e i proprietari, all’interno, hanno immediatamente chiamato i carabinieri. I ladri probabilmente si aspettavano di trovare le abitazioni vuote, confidando nelle vacanze di Ferragosto, ma hanno fatto male i calcoli perché i proprietari erano invece all’interno o nelle vicinanze. Così, per fortuna, non sono riusciti a portare via niente e non hanno provocato danni all’interno delle abitazioni. Unico danno rimane quello all’auto parcheggiata in via degli Spreti, utilizzata dal ladro ‘acrobata’ come trampolino prima di dileguarsi e far perdere le proprie tracce.