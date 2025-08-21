Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaIl ladro piove dal cielo: salta dal balcone e finisce su un’auto
21 ago 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Il ladro piove dal cielo: salta dal balcone e finisce su un’auto

Il ladro piove dal cielo: salta dal balcone e finisce su un’auto

Via degli Spreti, nel quartiere San Biagio, nel mirino dei malviventi. Epilogo rocambolesco in un tentativo fallito in un appartamento al primo piano. Tentativi di intrusione in via Belvedere e in una traversa di via Savini

Una residente mostra la vistosa ammaccatura subita dalla vettura (Foto Zani). Nel tondo un intervento dei carabinieri

Una residente mostra la vistosa ammaccatura subita dalla vettura (Foto Zani). Nel tondo un intervento dei carabinieri

Per approfondire:

Ravenna, 21 agosto 2025 – Non è andata tanto bene ai ‘topi di appartamento’ che nei giorni scorsi si sono introdotti nelle case alla ricerca di denaro e preziosi. Tre tentativi di furto, per fortuna non andati a segno, si sono verificati a poca distanza di tempo nella zona di via degli Spreti, in quartiere San Biagio. Quello più rocambolesco è avvenuto in un condominio che si affaccia, appunto, su via degli Spreti. Nella notte tra lunedì e martedì il ladro si è introdotto in un appartamento del primo piano arrampicandosi sul balcone e, una volta all’interno, non è riuscito a portare via niente perché è scattato l’allarme e i proprietari, che non erano in casa, sono arrivati subito dopo.

Approfondisci:

Due notti di furti, ecco il ladro solitario in bermuda e ciabatte: colpiti ristoranti storici e un forno

Due notti di furti, ecco il ladro solitario in bermuda e ciabatte: colpiti ristoranti storici e un forno

A quel punto l’uomo, che era da solo, per scappare è saltato giù velocemente sempre dal balcone ed è finito su un’auto parcheggiata lì sotto di proprietà di un altro condomino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo è fuggito, ma le tracce del suo salto sono ancora ben visibili sul tettuccio dell’automobile che presenta due grandi ammaccature e, a guardare con attenzione, anche le impronte del carrarmato delle scarpe che indossava. “Quando siamo arrivati – raccontano i padroni di casa – lui è scappato subito, ma abbiamo fatto in tempo a vedere che era un uomo e da solo”.

Approfondisci:

Ladro seriale tormenta la città: colpo all’Angolo45

Ladro seriale tormenta la città: colpo all’Angolo45

Sempre nelle notti scorse alcuni sconosciuti hanno tentato di rubare in altri appartamenti e villette della zona. In via Belvedere e in una traversa di via Savini. Le modalità sono molto simili: in un caso il ladro o i ladri si sono introdotti in tarda serata all’interno di una proprietà privata, ma la loro presenza è stata rilevata dai sensori e i proprietari, all’interno, hanno immediatamente chiamato i carabinieri. I ladri probabilmente si aspettavano di trovare le abitazioni vuote, confidando nelle vacanze di Ferragosto, ma hanno fatto male i calcoli perché i proprietari erano invece all’interno o nelle vicinanze. Così, per fortuna, non sono riusciti a portare via niente e non hanno provocato danni all’interno delle abitazioni. Unico danno rimane quello all’auto parcheggiata in via degli Spreti, utilizzata dal ladro ‘acrobata’ come trampolino prima di dileguarsi e far perdere le proprie tracce.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata