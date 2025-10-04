Ladro seriale bloccato in stazione. Da Ravenna a Faenza per rubare

A Faenza la polizia ha arrestato un cittadino ucraino di vent’anni, Valerio D. M., già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati contro il patrimonio. Il giovane è accusato di aver rubato una bicicletta elettrica in corso Mazzini e, poco dopo, alcuni prodotti alimentari in un supermercato della città. L’episodio è avvenuto nel centro storico, dove gli agenti del commissariato lo hanno notato aggirarsi proprio a bordo della bici sottratta.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe parcheggiato il mezzo per entrare al Conad di via Renaccio e riempire lo zaino con generi alimentari, in particolare confezioni di formaggio da un chilo ciascuna. Le buste, prive di etichetta, sono state ritrovate al momento del fermo. Testimoni hanno riferito di averlo visto allontanarsi con la bicicletta.

Non si tratterebbe di un episodio isolato: il ventenne era infatti già attenzionato per una serie di furti analoghi commessi a Faenza a partire dal luglio scorso, spesso con lo stesso modus operandi. L’uomo prendeva l’autobus da Ravenna, si muoveva in centro città compiendo razzie di biciclette o merce nei supermercati, quindi tornava a Ravenna con il primo treno disponibile. A suo carico risultano precedenti per furto aggravato e ricettazione, oltre a un foglio di via obbligatorio dai comuni di Lugo e Cesena.

L’altro pomeriggio gli agenti, conoscendo le sue abitudini, lo hanno atteso in stazione. Il giovane è stato intercettato nel sottopassaggio ferroviario mentre spingeva la bici rubata poco prima. Messo alle strette, ha ammesso di averla sottratta in corso Mazzini e di aver portato via dal supermercato i formaggi trovati nel suo zaino. La bicicletta è stata restituita al proprietario, mentre la merce è tornata sugli scaffali del punto vendita.

In considerazione dei precedenti, il ventenne è stato arrestato. L’accusa, con il vice procuratore onorario Simona Bandini, chiedeva la custodia cautelare in carcere. L’avvocato difensore Giorgio Vantaggiato ha invece sollecitato una misura meno afflittiva, e ottenuto un termine a difesa, lamentando che il suo assistito necessiterebbe di strutture apposite per curare la patologia da cui è afflitto. Il processo è fissato tra due settimane davanti al giudice Michele Spina, che ha disposto la liberazione del giovane con l’obbligo di dimora a Ravenna e la permanenza notturna a casa.

l. p.