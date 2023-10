Ladro seriale condannato. Era l’incubo dei locali

Si fa prima a dire qual è l’unico colpo per il quale è stato assolto (18 aprile 2022, negozio Iperceramica) che elencare tutti gli altri 26 per i quali è stato condannato a 6 anni e 7 mesi di reclusione. Per il 39enne domenicano Alex Sandy Matos, il pm Stefano Stargiotti aveva chiesto giusto qualche mese in più (7 anni e 2 mesi) per quello che, secondo le indagini della polizia, è il ladro acrobata in grado per mesi di imperversare indisturbato tra i locali del centro e della riviera. Inafferrabile quanto basta: tanto da essere stato a un certo punto ribattezzato ’il Diabolik ravennate’.

Una impressionante scia di colpi quella srotolata sul tavolo del giudice Natalia Finzi dagli investigatori della squadra Mobile diretti dal vicequestore Claudio Cagnini: una cavalcata togli-fiato iniziata il 27 febbraio 2022 e cessata di botto il 24 luglio successivo. All’inizio i furti passati al setaccio dall’Antirapine in quella calda primavera-estate, erano stati in totale 55: alla fine di questi, 27 erano stati attribuiti al protagonista di un’inedita Ravenna criminale. Inafferrabile almeno fino alla sera del 25 luglio quando era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e prelevato dalla sua abitazione di San Michele.

A fare la differenza in questa storia di indagini vecchio stile, erano stati i filmati dei sistemi di videosorveglianza: in quelli, si vedeva il ladro solitario forzare porte e finestre grazie a un palanchino. E poi passare con scioltezza attraverso il pertugio girevole sopra l’ingresso di un ristorante. Oppure, ancora, strisciare come cecchino sul pavimento di un bar per evitare l’antifurto volumetrico. E, infine, correre via veloce abbracciato a un registratore di cassa come nell’ultimo tango della serata.

Un unico modus operandi: sempre di notte e a piedi, anche se dalla città c’era da raggiungere la riviera o addirittura le Bassette, come era accaduto in concomitanza con il concertone di Jovanotti a Marina. E poi il bottino: perlopiù i fondo-cassa anche se qualche volta a sparire erano stati pure generi alimentari e apparecchi elettronici. L’abbigliamento da ‘lavoro’ aveva infine restituito un unico profilo: guanti, scarpe da ginnastica bianche, una borsa a tracolla piena di arnesi da scasso, jeans scuri, uno scalda-collo e un berretto indossati in maniera tale da lasciare scoperti solo gli occhi. A un certo punto aveva pure cambiato la tracolla di un colore troppo riconoscibile.

A riconoscere lo sguardo del sospettato, erano stati un paio di investigatori della vecchia guardia i quali già in passato avevano avuto a che fare con il 39enne. E così quando lui si era avvicinato troppo a una delle telecamere di un ristorante di Marina di Ravenna, sempre quello sguardo, secondo l’accusa, lo aveva incastrato. Le immagini del suo matrimonio e quella camminata un po’ così, avevano fatto il resto. Il nostro, difeso dall’avvocato Francesco Furnari, ha sempre e tenacemente negato. Di sicuro c’è che in appello sarà chiamato a un’autentica acrobazia per cercare di uscirne questa volta indenne.

Andrea Colombari