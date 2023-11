Ladro seriale ruba in tutte le case della via a Ravenna: sui filmati c’è il suo volto

Ravenna, 21 novembre 2023 – Il borgo San Biagio è sotto assedio. Da circa un mese e mezzo un’escalation di furti turba il sonno dei residenti. Via Centofanti, via Rossini, via Antonelli, via Dradi, via Bovini. Tutte strade finite nel mirino dei ladri. Ma è soprattutto in uno stradello privato a fondo cieco di via Faentina, di fronte alla Coop e accanto al ristorante Vecchia falegnameria, che un ladro - immortalato dalle telecamere di un privato – sta colpendo in sequenza in tutte le villette, una decina di civici tra il 50 e il 52.

Il malvivente ripreso nei filmati, già acquisiti dalla polizia, indossa un berretto. Lo si vede mentre scavalca i cancelli e forza le porte. Talvolta desiste, altre riesce ad entrare, come ha fatto l’altra notte alle 3 al civico della signora Marina Ricci. "La porta era forzata da un cacciavite e ora non si apre più – racconta -. Ho trovato tutti i cassetti aperti, sono spariti contanti e una collana: cercava solo quello, il resto non lo tocca".

La prima a ricevere la visita sgradita è stata Luisa Marinelli, circa un mese fa: "Hanno rotto l’inferriata e scardinato la porta a vasistas. Hanno perlustrato dappertutto, aprendo scatole e cassetti, anche quelli della camera da letto. Per questo non escludo possano avermi narcotizzata. Alla fine sono spariti un po’ di euro, mentre borse e documenti non sono stati toccati. Ai piedi della cassaforte, pure forzata, ho trovato un paio di collane: sono cadute e cercando al buio forse non le hanno viste". "Viviamo qui da 47 anni e non era mai successo nulla, finora ci sentivamo tranquilli e privilegiati in questo stradino", incrocia le dita Giovanni Casadio, tra i pochi fin qui risparmiati.

Il viottolo, con sbarra all’ingresso, termina contro un giardino pubblico. Il fatto che di notte sia illuminato non pare un deterrente sufficiente. Un altro tentativo di furto è sfumato nella casa di Riccardo Pasini, il 14 novembre, quando intorno alle 2.30 è suonato l’allarme, non appena il ladro ha rotto il vetro di una finestrella sul retro. Se in molte case il malvivente – uno o forse più – ha agito con discrezione e un certo garbo, limitando i danni, al 52E di Dantina Cavalli è andato meno per il sottile. Per aprirsi un varco tra le inferriate ha utilizzato un cric: "Non avevo ancora installato l’allarme ed è entrato dalla finestra della mansarda. Qui ho poi trovato tutti i cassetti di casa, cucina e camera da letto compresi, rovesciati sul tavolo. Sono spariti circa 130 euro, ma ha lasciato tutti i documenti".

I rumori che aveva avvertito durante la notte li aveva attribuiti al gatto, e nel vedere una luce aveva pensato al marito che si fosse alzato. Questo fino all’amaro risveglio.