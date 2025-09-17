L’Aero Club Baracca in festa per il 75° anniversario di fondazione

Conto alla rovescia per i festeggiamenti organizzati presso l’Aero Club Francesco Baracca di Villa San Martino che celebra il 75° anniversario di fondazione. Per tre giorni, dalle 18:30 di venerdì 19 settembre a domenica 21 settembre, l’aeroclub diventerà palcoscenico della grande kermesse che prevede street food, la presenza delle sfogline di Massa Lombarda, bancarelle, artisti di strada, concerti, musica live e dj set, mostre di cimeli storici, velivoli ed elicotteri in mostra statica, aeromodellismo, voli di propaganda, visite guidate alle strutture aeroportuali, con la partecipazione della Fondazione Telethon, Croce Rossa, VAB-Volontari di Protezione Civile e associazioni locali.

Dopo il taglio del nastro, la manifestazione proseguirà alle 21 di venerdì con il dj set curato dall’associazione ’Che Sbatta’. Ospiti d’eccezione delle due giornate centrali saranno Marco ’Kira’ Cristoferi, giovane ginnasta reduce dai successi della trasmissione televisiva Italia’s Got Talent che si esibirà in un numero di ginnastica artistica di alto livello alle 18 di sabato e domenica e l’Orchestra di fiati ’Insieme per gli Altri’ di Ancona.

La formazione composta da una tre’ntina di elementi, interpreterà le ’Musiche da Oscar’ sabato, alle 21. Allo stesso orario, il giorno dopo, domenica 21, è attesa l’esibizione della band ’Fuorizona di Lugo. L’ingresso sarà ad offerta libera e l’incasso devoluto in beneficenza alla Fondazione Telethon.

L’accesso all’aeroporto per gli ospiti è previsto dall’ingresso di via Molinello, nella parte sud del campo, dove è stato allestito un parcheggio interno per disabili, auto, moto e biciclette.

m.s.