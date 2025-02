Lafert, è stato raggiunto il primo obiettivo

È, finalmente, bianca la fumata per la crisi della Lafert di Fusignano. L’assemblea dei lavoratori ha votato favorevolmente all’accordo siglato giovedì scorso nella sede della Regione Emilia Romagna tra la proprietà, i sindacati e le Rsu. L’azienda ha ritirato il procedimento di licenziamento collettivo che aveva annunciato a metà gennaio e adotterà a partire dal 1 marzo e fino a febbraio 2026, quindi per 12 mesi, il contratto di solidarietà per i dipendenti dello stabilimento di Fusignano. Previsto, inoltre, l’avvio di un progetto di reindustrializzazione del sito produttivo grazie alla nomina di un advisor ad hoc.

Il ricorso al contratto di solidarietà porterà a una riduzione delle ore lavorative senza compromettere l’occupazione, consentendo così ai dipendenti di mantenere il proprio posto di lavoro durante il periodo di transizione.

"Con l’adozione del contratto di solidarietà e l’avvio del progetto di reindustrializzazione – afferma Cesare Savini, amministratore delegato della società –, vogliamo mostrare concretamente come la responsabilità nei confronti delle persone che lavorano in Lafert sia la nostra priorità. Ringraziamo tutte le parti coinvolte, dai dipendenti ai sindacati, le Istituzioni locali e regionali, per la collaborazione dimostrata in questo periodo. Da parte nostra ribadiamo l’impegno affinché nel sito di Fusignano si possano realizzare nuove prospettive di occupazione con altri soggetti imprenditoriali".

Mesi, quelli futuri, per "lavorare a una prospettiva industriale per il sito – come sottolinea l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Paglia –. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto ad oggi".

Continua l’assessore: "La procedura di licenziamento, che era stata attivata, era per noi inaccettabile e i 12 mesi di contratto di solidarietà garantiranno la continuità della produzione nel sito di Fusignano. È più che mai necessario adesso lavorare per la reindustrializzazione del sito, vista anche la disponibilità dell’azienda. I prossimi 12 mesi saranno fondamentali per valutare tutte le possibilità per mantenere attiva la produzione a Fusignano e non perdere posti di lavoro".

Il comunicato sull’accordo trovato giovedì scorso è stato diramato solo nella giornata di ieri per dar modo ai sindacati e alle Rsu di informare i lavoratori in assemblea e potergli far votare l’accordo.

Solo dopo il voto favorevole sono poi stati informati gli organi di stampa.

"Il risultato ottenuto con l’importante supporto della Regione è di valore per il territorio di Fusignano – concordano tutti i sindacati, Fiom Cgil, Fim Cisl e UilM, dopo aver ottenuto il voto favorevole dell’assemblea dei lavoratori –, perché difende l’occupazione e il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori, garantisce il mantenimento di attività produttive nel sito e impegna l’azienda a non smobilitare, dovendo mettere in campo le iniziative per la sua reindustrializzazione in un percorso che sarà costantemente monitorato da organizzazioni sindacali e istituzioni".

Matteo Bondi