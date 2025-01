Lafert, licenziamenti sospesi per 15 giorni

Cinque ore e più di trattative, intervallate da varie pause, per arrivare a un verbale, controfirmato dalle parti, che sospende per 15 giorni la procedura di licenziamento collettivo per i 60 dipendenti dello stabilimento Lafert di Fusignano. L’intesa è stata raggiunta ieri in viale Aldo Moro a Bologna, al termine dell’incontro convocato dall’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, al quale erano presenti il sindaco di Fusignano, Nicola Pondi, l’ad dell’azienda Cesare Savini, Confindustria Veneto Est, le organizzazioni sindacali e le Rsu. Il tavolo di salvaguardia occupazionale per Lafert, azienda che produce motori elettrici, arriva dopo l’annuncio, a metà gennaio, della chiusura il 31 marzo dello stabilimento e della procedura di licenziamento collettivo dei 60 dipendenti. Ora si procederà con un confronto tra impresa, sindacati e Rsu.

L’assessore Paglia parla di "fumata grigia, ci aspettiamo che da questo confronto possa arrivare un nuovo passo avanti". Il grigio è stato confermato anche dai sindacati che, usciti dall’incontro si sono subito confrontati con i lavoratori dello stabilimento che hanno passato le 5 e passa ore sotto le torri della Regione in presidio. Erano presenti tutti, con bandiere, striscioni, cartelli e fischietti, perché anche durante l’incontro si capisse cosa c’era in ballo: la vita di 60 famiglie della Bassa Romagna. "L’incontro è partito subito in salita con la conferma da parte dell’azienda di non voler cambiare idea sulla chiusura dello stabilimento – hanno spiegato i sindacati –. Si è raggiunta questa apertura di 15 giorni e di disponibilità a altri due incontri, nei quali cercheremo di verificare lo stato delle cose e cercare altre soluzioni". Il 28 e il 30 gennaio le trattative si sposteranno in Veneto, nella sede di Confindustria Veneto Est, dove la proprietà incontrerà le sigle sindacali e le Rsu non solo romagnole, ma anche venete. Lafert Group ha sede a San Donà di Piave (Venezia) e, oltre a Fusignano, ha uno stabilimento a Noventa di Piave (Venezia): fa parte, a sua volta, della giapponese Sumitomo. Sono complessivamente oltre 800 i dipendenti, di cui 60 nello stabilimento del ravennate. Una delle richieste che sono state portate dai sindacati e che verranno ribadite anche nei prossimi step e che l’azienda chieda la cassa integrazione straordinaria, procedura che terrebbe in vita lo stabilimento e che allungherebbe i tempi "per poter verificare altre strade". Ipotesi che ieri è stata respinta dalla proprietà che ha concesso ‘solo’ i 15 giorni di sospensione. "Ora le parti – ha detto l’assessore Paglia al termine dell’incontro – hanno il tempo e la possibilità di confrontarsi sulle prospettive industriali e finanziarie del sito di Fusignano. Ci aspettiamo che da questo percorso possa venire un nuovo passo avanti". Al termine delle due settimane, si terrà un altro incontro in Regione per valutare l’eventuale ‘passo avanti’. Nella primissima mattinata di oggi è stata convocata un’assemblea dei lavoratori presso lo stabilimento nella quale i sindacati entreranno nel merito dell’accordo sottoscritto e sulle prospettive future.

Matteo Bondi