Lafert, nuovo sciopero contro i licenziamenti

Nella mattinata di ieri si è tenuta la seconda assemblea dei lavoratori della Lafert di Fusignano dopo che la casa madre, lo scorso 13 gennaio, ha annunciato la chiusura definitiva dello stabilimento a partire dal prossimo 31 marzo. Una riunione che ha sancito tutta la giornata di sciopero con relativo presidio davanti ai cancelli dello stabilimento, come era avvenuto anche la scorsa settimana, e un’ulteriore giornata per domani, quando si terrà a Bologna il tavolo regionale alla presenza dell’assessore al lavoro, Giovanni Paglia, e delle sigle sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil. Ad aprile saranno 60 le persone che perderanno il posto di lavoro, tutti residenti a Fusignano e nelle immediate vicinanze.

"Nel corso dell’assemblea di lavoratori ci hanno dipinto un quadro diverso della situazione – affermano i sindacati – rispetto a quanto riportato dall’azienda per giustificare la chiusura dello stabilimento. Gli ordini per i motori elettrici che la ditta produce ci sono, anzi in alcuni casi sono anche aumentati. La crisi che sta colpendo il settore esiste, certo, ma il fatto che la situazione in Lafert sia più grave non è certo colpa dei lavoratori. Come è emerso dall’assemblea si parla di confusione organizzativa, poca cura del cliente. Questi sono fattori determinanti per il successo di un’azienda, ma che non competono ai lavoratori che, dal canto loro, hanno sempre svolto nel migliore dei modi quanto di loro competenza".

Al presidio era presente anche il sindaco di Fusignano, Nicola Pondi, che è stato il primo a chiamare l’assessore regionale Paglia per cercare una sponda di un livello più alto nel cercare una soluzione al problema. Oltre ai 60 lavoratori che perderanno il posto in maniera diretta, si dovrà tener conto anche dell’indotto che la ditta riusciva a produrre, tra fornitori e servizi. Lo stesso Pondi aveva sottolineato come, con gli altri sindaci della Bassa Romagna, si stessero cercando soluzioni alternative, nel caso le trattative non riuscissero a far cambiare idea alla casa madre, per cercare di assorbire il maggior numero possibile di lavoratori in altre aziende del territorio. A sostenere i lavoratori sono anche i consiglieri regionali del Pd, Eleonora Proni e Niccolò Bosi che hanno firmato un’interrogazione che impegni la Regione a sollecitare "il governo affinché adotti finalmente una politica industriale capace di una visione strategica per il prossimo futuro, fatta di supporto agli investimenti strategici, di tutela del tessuto produttivo e di riconoscimento del valore del lavoro e dei lavoratori, che non possono essere chiamati a addossarsi gli effetti negativi di un’economia che cambia e non sempre nella giusta direzione". Anche il Circolo di Rifondazione Comunista di Villa S. Martino ha portato solidarietà al presidio.

Lo stabilimento di Fusignano fa parte del gruppo Lafert che ha sede a San Donà di Piave che, a sua volta, è inglobato nella multinazionale giapponese Sumitomo. L’annuncio dello scorso 13 gennaio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, dato che anche le ore di cassa integrazione, che l’azienda aveva attivato nel corso del 2024, non erano più state richieste: un segnale che faceva presagire il meglio, prima che il Ceo si presentasse alle 16,30 di quel maledetto lunedì 13 gennaio.

Matteo Bondi