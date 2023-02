L’agenzia ‘Desiderando viaggiare’ dona un centinaio di pasti alla mensa dei poveri di Santa Teresa

Grazie all’adesione ricevuta da parte della clientela, l’iniziativa benefica lanciata dall’agenzia viaggi ‘Desiderando viaggiare’ di via Brunelleschi ha portato in dote cento pasti per la Mensa dei Poveri che si tiene ogni domenica all’interno dell’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù.

La scelta dell’agenzia era stata promossa con l’inizio di dicembre: per ogni servizio acquistato dai clienti fino all’Epifania (biglietti, vacanze, prenotazioni…) l’agenzia appunto avrebbe donato un pasto alla Mensa dei Poveri. L’adesione ha portato ad un totale di cento pasti donati: la cerimonia simbolica si è svolta domenica mattina, quando Nadir Vedana, direttore dell’agenzia viaggi, ha personalmente portato alla Fondazione di via Santa Teresa l’assegno facsimile della donazione.