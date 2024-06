L’Agnese alla festa della donna del 1976

L’attrice francese Aurore Clément, il regista Giuliano Montaldo e, al centro, l’ex assessore e dirigente della Lega delle Cooperative, Gianfranco Ricci alla manifestazione promossa l’8 marzo 1976 in occasione della festa della donna. L’attrice era ben conosciuta in quanto tra le interpreti del film ’L’Agnese va a morire’, diretto da Montaldo, girato fra le valli di Comacchio e il Lughese e appena uscito nei cinema. In quell’8 marzo di quasi mezzo secolo fa, le impiegate degli enti locali del Ravennate furono esentate dal presentarsi al lavoro e anche molte studentesse rimasero a casa.

A cura di Carlo Raggi