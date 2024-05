L’agricoltura colpita: "Assicurarsi costa troppo. Un disastro per i cereali. I terreni non drenano"

È ancora presto per quantificare in modo preciso i danni legati alle grandinate di ieri e mercoledì, certo è che molti agricoltori hanno subito l’ennesima stangata e visto il loro raccolto compromesso nel giro di poche decine di minuti. Andrea Betti, presidente Confagricoltura, fa un primo quadro della situazione: "Abbiamo criticità estese da Ravenna a Lugo con cumuli di pioggia importanti. I cereali hanno subito un ’allettamento’ che in questa fase produttiva è difficile si risolva quindi si parla fino ad un 30-40% di prodotto perso. Per le vigne, nonostante i diversi filari abbattuti da ripristinare, l’impatto sulla produzione sembra meno grave: essendo nella fase della prefioritura i chicchi non sono ancora formati e si è danneggiata solo la parte delle foglie. Capire lo stato degli alberi da frutto è più complicato, alcuni si sono salvati altri sono andati completamente distrutti. In annate normali questi volumi di pioggia non avrebbero creato disagi così gravi; il problema è che i terreni, in seguito all’alluvione, sono ancora ricchi in limo e argilla che impermeabilizzano il suolo e quindi non si riesce a drenare l’acqua, specialmente se arriva così in fretta. Per rendere il territorio sicuro ci vorranno diversi anni".

Il presidente di Coldiretti Nicola Dalmonte aggiunge: "Il clima sta cambiando, stiamo cercando di mettere in campo sempre più misure di contrasto con la coltivazione di varietà più resistenti e vari strumenti di difesa attiva come le reti antigrandine ma in questo evento alcuni di questi strumenti sono andati persi: abbiamo segnalazioni di reti che non hanno retto per l’eccessivo carico. A un anno dall’alluvione molti imprenditori si ritrovano in ginocchio, alcuni hanno nuovamente perso tutto il raccolto e sono fortemente avviliti". Le associazioni ravvisano una situazione precaria anche per il sistema assicurativo. "Le polizze assicurative sono su base volontaria ma non tutte le aziende le stipulano perché i costi da sostenere sono eccessivi e le franchigie elevate. Bisognerebbe creare le condizioni giuste per assicurarsi con l’aiuto di norme europee e maggiori investimenti pubblici per contrastare le calamità" spiega Danilo Misirocchi, presidente Cia Romagna. Legacoop evidenzia che "La cooperativa Cab Terra è stata la più colpita, in particolare nella zona nord-ovest di Ravenna. Almeno 800 ettari di terreno sono stati travolti da acqua e grandine, con le produzioni di pesche, pere e pomodori completamente azzerate. Anche le vigne, i cereali e la cicoria sono state compromesse".

Valeria Bellante