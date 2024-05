L’agricoltura perde appeal. Lavoratori in calo dell’8%

Non gode di buona salute l’occupazione agricola in provincia di Ravenna. Nel 2023 risultano infatti in "consistente calo" sia gli addetti, per quasi l’8%, sia le giornate lavorate, del -5,6%. Come spiega la Flai-Cgil provinciale, la causa "non è da imputare solo agli eventi calamitosi, ma anche all’avversione dei lavoratori nei confronti di un settore che non offre garanzie occupazionali e un reddito certo per far fronte al costo della vita". Campanelli d’allarme che la segretaria provinciale Laura Mazzesi invita ad ascoltare e studiare per "salvaguardare non solo l’occupazione, ma anche le professionalità e il futuro del settore agricolo e delle filiere agroalimentari".

Intanto la Flai-Cgil Ravenna torna a impegnarsi sull’attività di sindacato di strada attraverso il progetto nazionale ‘Ancora in campo’: come ogni anno i funzionari di categoria sono impegnati nelle campagne ravennati per informare i braccianti dei loro diritti contrattuali, a partire dal giusto salario, e per diffondere informazioni sulla salute e sicurezza in agricoltura. Nel corso delle attività vengono consegnati materiali informativi, dispositivi di protezione come cappellini per ripararsi dal sole e offerta acqua fresca. Lo scorso anno, ricorda Mazzesi, sono state incontrate oltre 60 aziende agricole private con oltre 300 addetti, la maggior parte impegnati nella raccolta.

"Abbiamo riscontrato direttamente- spiega- le conseguenze dei danni subiti, a causa delle svariate calamità che hanno colpito il nostro territorio" e "siamo stati informati su ciò che si è salvato e sugli investimenti che le stesse aziende hanno realizzato o realizzeranno".Tra le difficoltà segnalate quella a reperire manodopera, soprattutto qualificata, inolre c’è una "preoccupante inconsapevolezza" dei diritti contrattuali. Ecco perchè, conclude, occorre istituire anche a Ravenna la Sezione territoriale del lavoro agricolo di qualità. La cabina di regia darebbe una mano oltre all’attività repressiva anche a quella preventiva per arginare l’illegalità, anche a favore delle molte aziende sul territorio che rispettano i contratti dei lavoratori".