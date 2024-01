L’aiuto all’agricoltura: "Il credito al settore?. Di certo non mancherà. Occhio però ai debiti"

Il credito alle banche non manca e non mancherà. Parola di Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, e del gruppo La Cassa di Ravenna, che da 50 anni ha una partita Iva agricola nel contesto di una famiglia dal 1500 ha a che fare con la terra. Al mondo agricolo le banche, dato a novembre 2023, riservano oltre 40 miliardi, che significa il 5,7% degli impieghi, in decisa crescita rispetto al 4,8% del novembre 2013. I dati sono emersi nel corso del convegno dal titolo ’Credito in agricoltura e sostenibilità’ che si è tenuto ieri presso la Camera di commercio di Ravenna organizzato dall’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali della provincia di Ravenna presieduto da Giovanni Gualtieri. Un appuntamento importante e che aveva il compito di fare luce sui rapporti tra mondo del credito (che non è solo quello bancario visto che con il Pnrr sono in arrivo 8 miliardi di sostegno agli investimenti al settore primario) e agricoltura anche alla luce delle nuove regole in materia di sostenibilità visto che con il Dlgs 254/2016 molte aziende, per dimensione e fatturato, sono chiamate ad interessarsi direttamente all’obbligo di redazione dei report di sostenibilità così come lo sono quelle che forniscono loro prodotti, anche se dimensionalmente minori.

E dal 2024, l’obbligo di questa rendicontazione andrà ad incidere direttamente sul rating di sostenibilità delle imprese influenzandone l’accesso al credito. La Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, attraverso le parole del suo presidente Giorgio Guberti, ha assicurato il massimo sostegno alle imprese che attueranno o stanno attuando la transizione green, "una strada che porta comunque ad un miglioramento dei bilanci e delle quote di mercato", mentre il presidente della federazione degli Ordini degli Agronomi dell’Emilia-Romagna Alfredo Posteraro, ha sottolineato come in questa transizione sia sempre più necessario l’apporto del credito e un rapporto "meno complicato" con le banche; oltre ad un ambientalismo "reale e possibile e non da salotto", come ha ricordato il presidente del gruppo Caviro Carlo Dalmonte. E le banche, ha assicurato Patuelli, continueranno a stare al fianco delle imprese agricole nell’ambito di un sistema concorrenziale, frutto del venir meno della specializzazione del credito bancario, per cui "se la propria banca non soddisfa, basta attraversare la piazza o la strada e sceglierne un’altra, perché ogni banca è diversa dall’altra e tutte hanno un approccio particolare ai clienti e ai diversi settori produttivi".

E se la concorrenza sul credito agrario è diventata piena, non occorre pensare che più aumenta l’indebitamento meglio è. "L’importante è che si possa accedere al credito ma non è sempre detto che sia un bene indebitarsi", ha ribadito Patuelli, sottolineando anche le difficoltà del mondo del credito a interfacciarsi con le piccole e spesso piccolissime imprese agricole, situazioni in cui le garanzie personali diventano le uniche possibili.

Giorgio Costa