L’aiuto della Proloco alle famiglie alluvionate

La Pro loco di Cotignola, tenendo fede a quanto annunciato durante la sagra del Vino tipico svoltasi a ottobre, ha donato 15.050 euro alle famiglie alluvionate del paese. Giovedì della scorsa settimana si è svolta una serata durante la quale erano stati invitati proprio i nuclei familiari e a loro è stato consegnato un assegno da 350 euro. "Le 43 famiglie sono state individuate e segnalate dagli uffici comunali - spiega Emanuela Tonini, presidente della Pro loco di Cotignola -. Sono state scelte in base alla gravità del danno subito durante l’alluvione del maggio del 2023 oppure di settembre 2024. In realtà, purtroppo, nella quasi totalità dei casi, hanno subito danni da entrambi gli eventi alluvionali". La somma è stata raccolta, come si diceva, durante la manifestazione che vede protagonista il vino tipico romagnolo, ma non solo. "Solitamente realizziamo anche una cena per tutti i volontari che durante la manifestazione hanno operato - spiega il presidente -, quest’anno si è deciso di non svolgerla e di donare quanto avremmo speso al fondo per gli alluvionati. Inoltre, molti professionisti che hanno partecipato agli incontri che animano la manifestazione hanno rinunciato al proprio compenso per lo stesso motivo". Come tante formichine si è andato così a costituire un piccolo fondo che ha dato modo alla Pro loco di mantenere la promessa di dare una mano a chi era stato colpito dagli eventi climatici che hanno interessato il territorio negli ultimi due anni. "Nel corso dell’ultimo direttivo - continua il presidente - abbiamo deciso di rimpinguare il fondo con altri 4.000 euro in maniera da poter arrivare alla cifra di 15.050 euro, quella necessaria affinchè si potesse dare almeno 350 euro a famiglia". Durante le giornate di ottobre che hanno visto svolgersi la sagra del vino tipico romagnolo sono stati oltre 70 i volontari che con la loro opera hanno dato una mano al successo dell’iniziativa.

Gli stessi volontari che in gran parte, proprio in questi giorni, si stanno attivando per l’organizzazione dell’altra manifestazione che organizza il sodalizio: la Segavecchia. "Abbiamo voluto rendere pubblico il nostro impegno nei confronti delle famiglie alluvionate - spiega il presidente della Pro loco -, anche se la solidarietà, a mio avviso, dovrebbe realizzarsi in privato, perché era pubblica la richiesta di partecipare alla manifestazione di ottobre a favore degli alluvionati. Abbiamo voluto così rendere conto in maniera trasparente di quanto è stato raccolto, anche grazie all’impegno dei nostri volontari".

Matteo Bondi