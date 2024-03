Lalalar, il rock parla turco

Appuntamento degno di nota questa sera alle 21.30 al Bronson, in via Cella 50, a Madonna dell’Albero. Protagonista principale della serata saranno i Lalalar, che tornano con un nuovo album sull’etichetta Les Disques Bongo Joe, dopo aver infiammato i palchi europei con l’uscita del loro primo LP nel 2022. La band turca esce con En Kötü Iyi Olur, un album che rispecchia la loro immagine: tagliente, indipendente, politica e tremendamente efficace. Con con le radici nella poesia e nei suoni anatolici, ma con l’attenzione per un rock orientato ai club e senza compromessi, i Lalalar non si sono arresi e sono ancora una volta pronti a mettere tutto sottosopra. Le strade di Istanbul sono sempre state un crogiolo di energia politica, furore sociale e intensa progressione musicale. È un focolaio di suoni tumultuosi e di artisti in cerca di nuovi sbocchi e di nuove sonorità; un bi-prodotto della cultura giovanile che ha vissuto sotto il governo di Erdogan per quasi un decennio.

È da queste strade che è nata la band. Gli attivisti elettronici alternativi Ali Güçlü i m ek, Barlas Tan Özemek e Alican pek sono radicali per quanto riguarda l’ideologia politica dei loro suoni. Prima di loro toccherà ai Citrus Citrus, progetto strumentale basato su marmellate ed esplorazioni nella musica psichedelica, che ha trovato la sua forma finale quando si è unito al cantante e produttore Thomas Powell. “Albedo Massima”è il loro primo lp. Biglietto intero 18 euro, info 333-2097141.