L’Albergo del Cuore. Le lodi del ministro Locatelli: "Un luogo di inclusione"

"Sono molto felice di essere qui. Si tratta di un albergo, un ristorante, un punto di inclusione e di valore di questo territorio. Un territorio che offre sempre tante opportunità e tanti progetti innovativi per il terzo settore. L’Albergo del cuore è un modello di inclusione lavorativa e di turismo accessibile, che tocca tanti principi cardine. Qui, ogni giorno, grazie a lavoratori preparati, si fa dell’accoglienza una realtà quotidiana". È con queste parole che la Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha aperto la sua visita all’Albergo del Cuore di via Rocca Brancaleone.

Il progetto della Cooperativa San Vitale è nato dalla ristrutturazione di un vecchio albergo e ha inaugurato lo scorso febbraio. È la prima struttura ricettiva della città dedicato all’accoglienza di ospiti con disabilità, con dieci stanze, tra cui tre camere completamente accessibili, una stanza con percorso sensoriale dedicata alle persone con autismo e un’area con spazi comuni ispirata agli ostelli. L’albergo, al cui interno si trova anche un bistrot e una bottega di alimentari, offre percorsi formativi e lavorativi per persone con disabilità. Come ha spiegato la presidente di San Vitale Romina Maresi: "All’Albergo del Cuore lavorano stabilmente cinque persone con disabilità, a cui se ne aggiungono altre per tirocini temporanei. A rendere possibile tutto ciò sono la coordinatrice pedagogica Valeria Garcea, gli educatori e tre job coach che li supportano nel lavoro. Qui inoltre ha sede l’Academy formativa, un progetto per avviare ai ragazzi disabili alle professioni ricettive. L’obiettivo è fare rete sul territorio".

Oltre al sindaco, al prefetto e ai vertici della cooperazione locale, ad accogliere la Ministra sono stati anche i dipendenti e gli ospiti dell’albergo. Primo fra tutti Elia, un giovane con sindrome di down, che ha raccontato: "Questo lavoro mi permette di andare avanti, crescere, seguire il percorso, ma anche di vivere la mia vita, di cui voglio essere padrone. Continuando così, un giorno potrà avere una casa per me e la mia fidanzata Giulia".

Durante la visita nei locali dell’albergo la Ministra Locatelli si è anche detta ammirata degli arredi "curati nei minimi dettagli" e della carta da parati "che è la prima cosa che ho notato". Dopodiché, ha invitato gli enti a partecipare a un bando nazionale che uscirà in autunno. "Metteremo a disposizione più di 300 milioni di euro per gli enti del terzo settore che realizzano progetti di inclusività su tre dimensioni: quella abitativa, quella lavorativa e quella ricreativa. In poche parole, che si occupano il percorso di vita. Crediamo che dare supporto a chi già lavora in questi ambiti, con la possibilità di ristrutturarsi, acquistare strumentazioni o mezzi di trasporto, sia la strategia giusta per incoraggiare chi sta facendo qualcosa di buono a fare ancora di più e unirsi in rete".

Lucia Bonatesta