’L’aldiqua’ al Fontanone

L’ultimo appuntamento con la mostra “Amarsi è arte” al Fontanone di Faenza è oggi pomeriggio a partire dalle ore 16.30. A seguire ci sarà la presentazione dei corsi 202324 dell’associazione ’Fatti d’arte’ e lo spettacolo teatrale adulti intitolato ’L’aldiqua’, che non è mai andato in scena a causa dell’alluvione di maggio e potrà farlo in questa occasione. In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno al centro Pertini, in via Medaglie d’Oro 104, Faenza, a partire dalle ore 17.30.

‘Fatti d’arte’ è un’associazione culturale attiva dal 2015 sul territorio faentino e non: nata con il teatro, si è nel tempo aperta ad altre arti come la pittura, la sartoria e la fotografia. Il suo obiettivo è promuovere la diffusione culturale sotto molteplici forme e riflettere attraverso l’arte su tematiche rilevanti. Da giugno 2022 ha dato vita al progetto ’Una prospettiva estiva’ per il Fontanone.