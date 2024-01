L’Alighieri sempre più ’verde’. Sul tetto 156 pannelli fotovoltaici

Il teatro Alighieri si trasforma in una fabbrica di energia e diventa sempre più green. Sul tetto sono stati installati 156 pannelli fotovoltaici, sono stati sostituiti i corpi illuminanti all’interno, quelli per le attrezzature sceniche e sono stati acquisiti due nuovi video proiettori con tecnologia laser di ultima generazione. L’intervento, nel complesso, ha richiesto un investimento di oltre 900mila euro, 607.632 dei quali finanziati dal Pnrr, 132.500 dal Comune e 163.807 da Ravenna Manifestazioni. "I lavori che presentiamo oggi - ha spiegato Antonio De Rosa, soprintendente di Ravenna Festival - è il punto di arrivo di un percorso iniziato tanti anni fa, grazie anche ai consigli preziosi e alle capacità di Valerio Maioli. Abbiamo raggiunto un grande risultato e siamo il primo teatro di tradizione in Italia ad avere i pannelli fotovoltaici sul tetto". L’intervento di efficientamento energetico consentirà di ridurre di circa 40 tonnellate l’anno, equivalenti a 101 alberi salvati, l’immissione di Co2 in atmosfera. "Finora – ha aggiunto De Rosa – la spesa del teatro Alighieri per l’energia si aggirava attorno agli 80mila euro l’anno, l’obiettivo, dopo gli interventi di efficientamento, è di dimezzare la cifra. A fine anno saremo in grado di mostrare un consuntivo preciso rispetto a quanto siamo riusciti a risparmiare". L’installazione dei pannelli fotovoltaici è stata realizzata sulla falda sud con struttura portante di alluminio posta in aderenza al tetto, senza interferire con i coppi, per una superficie complessiva di circa 300 metri quadri, che consente di non vedere i pannelli dalla strada.

All’interno del teatro è stato sostituito il 90 per cento degli apparecchi di illuminazione e delle luci di scena che finora avevano lampade fluorescenti, ad incandescenza e alogene. I nuovi apparecchi di illuminazione utilizzano lampade di ultima generazione ad alta efficienza e a basso consumo con tecnologia led. Queste sostituzioni sono avvenute nei camerini, nei locali tecnici, nella sartoria, negli uffici della biglietteria e, nella sala, sono state sostituite anche tutte le lampadine dell’imponente lampadario centrale. "Si tratta – ha sottolineato il sindaco, Michele de Pascale – di uno straordinario esempio, a livello nazionale, di come si possano inserire in contesti storico – architettonici di grande pregio interventi moderni come l’installazione di pannelli fotovoltaici. È stato realizzato un intervento delicatissimo, capace di rispettare l’identità del teatro e di proiettare, allo stesso tempo, questi spazi nel futuro". Sulla parola futuro si è soffermata Federica Gonzato, dirigente della Soprintendenza. "Il caso del teatro Alighieri di Ravenna – ha osservato – conferma la possibilità di conciliare esigenze di tutela e possibilità di realizzare opere, pensate con un’attenta progettazione. Il teatro rappresenta un passato che dobbiamo mettere al servizio del futuro. L’autorizzazione ad effettuare i lavori ha richiesto prescrizioni minime, come l’utilizzo di un colore, per i pannelli, che riprendesse quello dei coppi. Sono stati scelti pannelli opachi per evitare rifrangenza e non è stato sacrificato neanche un coppo per la realizzazione dei lavori. Inoltre i pannelli non sono visibili dal basso. Progetti come questi sono sfide importanti e ce ne saranno altre in futuro".

