Lalla Novo de ‘Le Siepi’ in municipio

Il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco e assessore allo Sport Gianni Grandu hanno incontrato Lalla Novo, proprietaria del centro ippico ‘Le Siepi’, in occasione dei 50 anni di attività. I Campionati Italiani e l’Adriatic Tour sono i due grandi eventi che hanno caratterizzato il compleanno. Mezzo secolo di storia dello sport equestre italiano e internazionale, iniziato nell’estate del 1974, quando i cancelli del ‘Le Siepi’ si aprirono per la prima volta, e proseguito fino a far diventare la struttura un’eccelelenza dello sport equestre italiano. Questo grazie alla lungimiranza del proprietario e fondatore Amedeo Sovera, conosciuto come ‘Pupo’, e poi della compagna Lalla Novo.