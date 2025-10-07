L’allarme dei bagnini: "Danni tra i 3 e i 4 milioni. Ma la costa va protetta"

Stabilimenti balneari invasi dall’acqua, elettrodomestici ribaltati, cucine e bar compromessi e passerelle divelte. La mareggiata che domenica si è abbattuta sul litorale romagnolo, con raffiche di bora fino a 80 chilometri orari e onde di un metro e venti sopra il livello del mare, ha causato ingenti danni, colpendo a macchia di leopardo. A fare il punto è Maurizio Rustignoli, presidente della cooperativa Spiagge Ravenna.

Rustignoli, quali sono le località più colpite?

"Tutte le nove località balneari di Ravenna sono state colpite; in modi diversi tutte hanno subito qualche danno. Parliamo di 35-40 stabilimenti dove l’acqua è entrata all’interno dei locali, raggiungendo altezze dai 40 centimetri al metro".

A quanto ammonta il danno complessivo?

"La conta è ancora in corso, ma solo nel Ravennate si attesta tra i tre e i quattro milioni di euro. In più, il mare si è portato via quantitativi enormi di sabbia, mostrando tutta la fragilità della nostra costa".

E adesso?

"Stiamo chiedendo lo stato di calamità naturale e cercheremo un’interlocuzione con le banche locali per aprire delle linee di credito per chi ne dovesse avere bisogno. Poi bisognerà pensare alla costruzione della duna di protezione. Dove le spiagge sono più lunghe, il materiale per fare la duna c’è. Dove sono corte, dopo la mareggiata scarseggia molto. Chiederemo un coordinamento a Comune e Regione per reperire del materiale dagli accumuli o dalla risulta della pulizia degli arenili".

La duna di protezione avrebbe salvato gli stabilimenti?

"Se la mareggiata, come solitamente avviene, fosse arrivata a inizio novembre o alla fine di ottobre, probabilmente sì. Siamo stati sfortunati. Per mettere in salvo i lidi ravennati servono 20 giorni di lavoro con 4 aziende che mettano a disposizione ognuna 3 o 4 mezzi. Se anche avessimo iniziato a lavorare il primo di ottobre, al massimo avremmo risparmiato 7 bagni. L’acqua, poi, sarebbe entrata lateralmente e si sarebbe diretta comunque verso gli stabilimenti più bassi".

In ottica futura, che cosa fare?

"Erigere la duna prima di ottobre non è possibile perché la stagione è ancora attiva. E, anzi, i tour operator ci dicono che chiudiamo troppo presto e che rimanendo aperti di più potremmo attirare turisti stranieri nei campeggi. Il vero tema è che dobbiamo cercare di attestare il mare in posizioni di sicurezza, più di quanto si è fatto fino ad oggi. Servono interventi di protezione della costa con un orizzonte più ampio e risorse economiche ben diverse. Non è un ragionamento che si fa di qui alla prossima estate. Non si può pensare alla protezione delle coste solo nell’emergenza, bisogna programmare degli interventi strutturali".

Lucia Bonatesta