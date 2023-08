L’allarme dei braccianti "Campi coperti di fango Almeno due anni per tornare a regime"

Migliaia di ettari ricoperti da spessi strati di limo, via via cementificato e diventato una coltre dura fino a 20 centimetri, quasi indissodabile, dove la semina è ora impossibile. Questa è una delle tante conseguenze dell’alluvione che sta mettendo in ginocchio gli agricoltori del territorio. "Come dimostra il caso delle Cab e nonostante molti dei “fari nazionali” si siano purtroppo ormai spenti, come temevamo, nel settore agricolo le emergenze sono ancora in atto. Chiediamo al Governo di mantenere la promessa fatta, quella di un risarcimento del 100% dei danni subiti" dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi.

"Le Cab hanno iniziato un enorme lavoro di ricostruzione agraria con le loro forze, anche grazie al supporto della rete tecnica della filiera cooperativa – gli fa eco Stefano Patrizi, presidente di Promosagri – ma senza il sostegno immediato dello Stato, che ancora incredibilmente latita nonostante il grande aiuto alla collettività che le Cab hanno dato durante l’alluvione, rischiamo davvero di non tornare alla capacità produttiva e di lavoro pre-alluvione".

Per Lino Bacchilega, direttore di Cab Ter.Ra, la speranza è di arrivare al 2024 riuscendo a rimettere a sistema l’80% del terreno. "Dei nostri 600 ettari allagati, 400 risultano ancora danneggiati. La prima semina di grano nei campi interessati dall’alluvione è prevista per il prossimo ottobre – commenta –, ma la caldissima stagione estiva con temperature da record sta compromettendo anche questa". Intanto "lo sgrondo delle acque è ostacolato dalla ostruzione di molti fossi e canali in cui è ancora presente una quantità importante di limo. Le operazioni di pulizia e ripristino della rete scolante vanno a rilento perché lo stesso limo non si è completamente asciugato e gli escavatori procedono quindi molto lentamente", racconta Giampietro Sabbatani, direttore di Cab Massari. Alla cooperativa di Conselice, tra le più colpite dall’alluvione, la lavorazione dei terreni è stata, ed è tuttora, difficoltosa a causa dell’interramento dei residui colturali di paglia (il 90% dei 700 ettari di frumento e orzo non è stato trebbiato perché distrutto) o dell’erba medica. In alcuni casi è addirittura impossibile, perché le trattrici e le macchine utilizzate si trovano impantanate nei terreni ancora molto impregnati di acqua. "La maggior parte dei terreni sarà difficilmente arabile perché la quantità di acqua presente negli strati di terreno sotto i 15-20 centimetri è ancora molto elevata. Il rischio, dunque, è di comprometterne la futura fertilità se non vengono lavorati all’umidità ottimale. Date le premesse – conclude Sabbatani – possiamo dire che impiegheremo almeno due anni per riportare i terreni a uno stato di fertilità sufficiente, anche se non ottimale".

"La trebbiatura dei cereali si è conclusa con una superficie non raccolta pari al 32%, mentre la restante parte ha registrato una produzione media inferiore al 50% con risultati qualitativi sconfortanti", riferisce Paolo Rosetti, direttore di Cab Comprensorio Cervese. Critica anche la situazione descritta dal direttore di Cab Bagnacavallo e Faenza, Marco Lanzoni. "Per Agrisfera rimane una grande incognita su circa 300 ettari di difficile ripristino in cui occorreranno almeno i prossimi sei mesi, o anche tutto l’inverno, per ridurre e gestire lo strato di limo", spiega Giovanni Giambi, direttore della cooperativa agricola con sede a Sant’Alberto. "Penso che serviranno almeno tre anni per tornare completamente a regime" conferma Franco Balducci, direttore di Cab Fusignano. Urgenza di sistemare canaline e canali di scolo anche per Cab Campiano, dove – spiega il presidente Massimo Pepoli – vi è la necessità di ripulirle da erba, cespugli e terra che impediscono il deflusso dell’acqua.